Ứng phó với cúp điện

TP.HCM kiểm tra giá điện phòng trọ Thủy điện Trị An chỉ cầm cự đến hết tháng 4; Đồng Nai đã bắt đầu cúp điện. Ngày 9-3, Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM cho biết sở này đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành (gồm Phòng Quản lý năng lượng, Thanh tra Sở Công Thương, Điện lực TP, chính quyền các địa phương…) để kiểm tra giá điện ở các khu nhà trọ. Đoàn cũng sẽ vận động các chủ nhà trọ thu tiền điện đúng theo giá quy định của Nhà nước, nếu phát hiện chủ nhà trọ thu tiền điện giá cao sẽ xử phạt. Cửa xả lòng hồ Trị An khô khốc nước. (Ảnh chụp sáng 9-3) Ảnh: NGUYỄN LỘC Ngày 9-3, ông Nguyễn Kim Phúc, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An, cho biết hiện nay mực nước trong lòng hồ Trị An cao hơn mực nước biển chỉ 4 m. Nếu tình hình này này kéo dài sẽ chỉ cầm cự đến hết tháng 4. Từ ngày 1-3, Điện lực Đồng Nai áp dụng cắt điện luân phiên một ngày/tuần (từ 8 giờ đến 17 giờ đối với điện sinh hoạt); các DN trong các khu công nghiệp phải ngưng sản xuất một ngày/tuần. Trong trường hợp thiếu điện trên 6% sẽ tăng thời gian cắt điện… T.TRÚC - N.LỘC - V.LÂM