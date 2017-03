Uống rượu, làm càn trong đêm

Lúc đó vào quãng 0h ngày 3-12-2010, chị Phạm Thị Thu Hà nhà ở Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội cùng chị Vũ Thị Ngọc nhà ở Mễ Trì, Từ Liêm dắt xe máy đi trên đường Hồ Tùng Mậu, vừa đi vừa nói chuyện. Vì đã khuya nên đường phố rất vắng người qua lại. Khi đến ngã ba rẽ vào đường K3 thì Đỗ Mạnh Hùng (SN 1970, ảnh), trú tại tổ 11, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm đến gần và hỏi: Xe bị làm sao đấy? Chị Hà trả lời: Xe bị hết xăng. Hùng bảo: Vậy để anh giúp cho, nhưng chị Hà không đồng ý. Mặc dù vậy, Hùng vẫn nhào đến, giằng xe khỏi chị Hà. Nghĩ là gặp cướp, chị Hà dựng xe bỏ chạy rồi gọi điện cho chồng là anh Phan Thế Quang đến để mang xe về. Lúc chị Hà quay lại thì bị Hùng xông đến đấm, đá, tát, đạp vào người khiến chị bị ngã ra đường.

Một lúc sau, anh Phan Thế Quang đến thì có ba thanh niên từ một quán nước gần đó chạy ra đuổi anh. Nghĩ không thể chống cự được, anh Quang bỏ chạy rồi vào Công an thị trấn Cầu Diễn trình báo sự việc. Công an thị trấn Cầu Diễn cử tổ công tác gồm các đồng chí Lê Văn Ban, Vũ Văn Bằng, Phạm Quang Huy, Hoàng Quốc Hưng và Phạm Tiến Nhật (mặc trang phục cảnh sát) cùng anh Quang đến nơi dựng xe máy. Khi anh Quang nói với tổ công tác là bị đối tượng Hùng tấn công thì bất ngờ, Hùng xông đến đánh anh. Đồng chí Phạm Quang Huy yêu cầu Hùng không được đánh anh Quang và về trụ sở công an giải quyết nhưng Hùng không những không chấp hành mà còn chửi bới, lăng mạ các chiến sĩ công an đang thừa hành nhiệm vụ, đồng thời xô đẩy đồng chí Huy và Nhật để tiếp tục đánh anh Quang. Để ngăn chặn hậu quả xấu có thể xảy ra, tổ công tác đã bắt giữ Hùng đưa về trụ sở công an để lập biên bản phạm pháp quả tang.

Anh Phan Thế Quang và chị Phạm Thị Thu Hà bị thương tích nhẹ, không đi khám thương, không yêu cầu xử lý Hùng về hành vi cố ý gây thương tích cũng như không có yêu cầu khác bồi thường về dân sự.

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 14-4-2011, bị cáo Đỗ Mạnh Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và phù hợp với các nhân chứng có mặt tại thời điểm đó có đủ cơ sở xác định: Bị cáo Hùng đã có hành vi không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, chửi bới, lăng mạ, túm áo, xô đẩy đồng chí Phạm Quang Huy và Phạm Tiến Nhật, là các chiến sĩ công an thuộc tổ công tác của Công an thị trấn Cầu Diễn, cản trở tổ công tác làm nhiệm vụ. Như vậy, việc VKSND huyện Từ Liêm truy tố Hùng về tội chống người thi hành công vụ là hoàn toàn có căn cứ.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của các cơ quan Nhà nước, làm giảm hiệu lực quản lý của các cơ quan Nhà nước nói chung và đặc biệt là của lực lượng cảnh sát nói riêng. Rất may, trong vụ án này không có thiệt hại về tài sản và sức khỏe. Động cơ, mục đích phạm tội bị cáo khai tại tòa là do say rượu, không làm chủ được bản thân nên mới có hành vi phạm tội trên. Bị cáo không có động cơ, mục đích nào khác. Sau khi tỉnh rượu, bị cáo đã rất hối hận về hành vi của mình.

Về nhân thân, bị cáo từng có một tiền án. Ngày 29-10-2004, Hùng bị TAND huyện Từ Liêm xử phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 tháng về tội đánh bạc (số tiền sử dụng đánh bạc là 13.200.000 đồng). Ngày 24-3-2011 mới thi hành xong hình phạt tiền là 3.000.000 đồng. Do vậy, lần phạm tội này của bị cáo là tái phạm. Tuy nhiên, bị cáo cũng được HĐXX cân nhắc những tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình là thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải.

Vì các lẽ trên, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Mạnh Hùng 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ theo điều 257, khoản 1 BLHS. Án sơ thẩm như vậy là khách quan, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Song, trong thời hạn luật định, bị cáo Hùng đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra vào cuối tháng 6-2011 tại TAND TP Hà Nội.

