Uống rượu, phóng xe ngược chiều gây tai nạn

Vào thời gian này, một thanh niên đi xe máy 61C1-04896 chạy ngược chiều với tốc độ cao trong tình trạng say rượu đã đâm mạnh vào xe máy 86Y1- 8182 do một phụ nữ điều khiển, chở phía sau bé gái chừng hai tuổi. Vụ tai nạn xảy ra làm người phụ nữ và bé gái hai tuổi bị thương rất nặng được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Còn người thanh niên say rượu chảy rất nhiều máu và gãy chân. Người này sau đó cũng được xe cứu thương đi ngang qua đưa lên xe.

Xe máy hư hỏng hoàn toàn, nằm lọt dưới gầm ô tô. Ảnh: PHƯỚC TĨNH

Cùng thời điểm trên tại chân cầu Bình Lợi mới (quận Thủ Đức), xe máy mang 52N3-3263 đi ngược chiều trên đường Phạm Văn Đồng đã đâm vào ô tô 51A-898.53 đang đi từ đường số 17 ra đại lộ Phạm Văn Đồng.

Cú va chạm khiến chiếc xe máy bẹp dí, nằm kẹt dưới gầm xe ô tô. Chủ xe bị thương nặng ở chân và nằm bất động. Sau một hồi được người dân gần đó sơ cứu, người này mới tỉnh lại, người bốc mùi rượu. Chiếc xe ô tô bị móp méo phần đầu, tài xế ô tô bị thương nhẹ. Hơn một giờ sau, vụ tai nạn vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết.

NAM NGÂN - PHƯỚC TĨNH