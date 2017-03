Ủy ban yêu cầu làm rõ hồ sơ bệnh án

Ngày 10-8, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết ông Nguyễn Thành Tâm (Phó Chủ tịch tỉnh) đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh khẩn trương kiểm tra cụ thể hồ sơ bệnh án liên quan trong vụ việc để có kết luận một cách khoa học, chính xác. Trên cơ sở đó tiến hành xử lý các bước công việc tiếp theo đúng với quy định của pháp luật và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và công khai cho báo chí trước ngày 15-8.

Như tin đã đưa, ngày 18-3-2009, do mâu thuẫn ông Nguyễn Văn Nam đã đánh người khác. Nghe tiếng tri hô, ông Nguyễn Văn Vân chạy đến can. Ban đầu công an khởi tố ông Nam. Ông này khiếu nại kêu oan rằng mình chỉ đánh bằng tay, trong khi kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị thương tật 8% do nứt sọ chẩm và 5% trên mặt do vật sắc gây ra. Công an bèn khởi tố luôn ông Vân, quy kết lúc ông Vân chạy đến can có cầm cây liềm gây thương tích cho nạn nhân.

Đáng lưu ý, trong hồ sơ bệnh án không hề thể hiện nạn nhân bị tổn thương trên mặt do vật sắc gây ra. Cạnh đó, phim CT Scaner chụp sọ chẩm của nạn nhân có đến ba bản, hai bản kết luận sọ chẩm bình thường, một bản kết luận sọ chẩm bị nứt...

PHƯƠNG NAM