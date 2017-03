Va quẹt xe, rủ bạn đến đâm chết người

Theo Kha Miên (NLĐO)

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 17-5, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, ngụ huyện Bình Cánh) tù chung thân về tội "Giết người".Liên quan đến vụ án, Huỳnh Minh Xuyến (SN 1984) lãnh 3 năm tù về tội "Không tố giác tội phạm"; Vũ Hồng Hải (SN 1992) và Hoàng Văn Kim (SN 1992) lãnh 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Che giấu tội phạm"; Nguyễn Thanh Hải (SN 1992) và Vũ Minh Nghĩa (SN 1988) lãnh 2 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".Khoảng 19 giờ ngày 10-3-2012, Vũ Hồng Hải điều khiển xe máy chở Hoàng Văn Kim đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 10, ấp 1, xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) thì va quẹt với xe máy do anh Huỳnh Ngọc Sớm điều khiển, phía sau chở ba người là anh Hồng Văn Sang, Hồng Minh Quang và Hà Văn Phần.Vụ va chạm khiến hai bên cùng té và xe bị hư hại nhẹ. Anh Sớm và những người đi cùng lên tiếng xin lỗi nhưng Hồng Hải không đồng ý, rút chìa khóa xe của anh Sớm và yêu cầu bồi thường.Không thương lượng được, anh Sớm cùng ba người bạn dắt bộ xe bỏ đi, ghé vào quán cà phê gần đó ngồi uống nước.Thấy vậy, Hồng Hải và Kim điện thoại cho Huỳnh Minh Xuyên, Vũ Minh Nghĩa đến đánh phụ để buộc nhóm của anh Sớm bồi thường tiền sửa xe. Xuyến rủ thêm Nguyễn Anh Tuấn, Nghĩa rủ thêm Nguyễn Thanh Hải.Cả bọn vào trong quán, thấy nhóm anh Sớm đang ngồi uống nước thì xông đến đánh. Anh Sang bỏ chạy ra phía sau quán thì bị Thanh Hải cầm mã tấu đuổi theo, bắt được, dẫn quay lại đứng đối diện với Tuấn.Lúc này, Tuấn liền lấy con dao bấm trong túi quần ra, đâm thẳng một nhát vào ngực trái của anh Sang. Bị đâm, anh Sang loạng choạng, ngã vào người Tuấn. Tuấn vòng tay phải ra sau lưng nạn nhân, đâm thêm một nhát.Sau đó, cả nhóm bỏ đi, đến một quán cháo vịt ngồi nhậu. Tại đây, Tuấn nói cho cả nhóm nghe về việc mình đã đâm nạn nhân.Sáng 11-3-2012, biết tin anh Sang tử vong, Hồng Hải và Kim đã đem con dao Tuấn sử dụng khi gây án mang đi ném bỏ để tránh sự truy tìm của công an.Qua truy xét, ngày 13-3-2011, Công an huyện Bình Chánh đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Tuấn. Các đối tượng còn lại lần lượt ra đầu thú.Trung tâm giám định Pháp y tâm thần - Sở Y tế TPHCM kết luận: Trước, trong và sau khi xảy ra vụ án, Nguyễn Anh Tuấn rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất gây ảo giác.