Vác mã tấu tìm chém người tố cáo

Sáng 26-6, những người hành nghề xe ôm trên Quốc lộ 1A (phường An Bình, thị xã Dĩ An - Bình Dương) hốt hoảng khi phát hiện nhóm cắp vừa bị công an bắt giữ trước đó quay trở lại, vác mã tấu tìm họ để trả thù vì “tội” dám tố cáo. Nhưng rất may không có chuyện đáng tiếc xảy ra vì các anh xe ôm đã kịp trình báo lực lượng hỗ trợ nên các đối tượng kia hậm hực bỏ đi.

Trước đó, trong quá trình đậu xe chờ khách trên Quốc lộ 1A và các tuyến đường thuộc phường An Bình, các bác tài xe ôm đồng thời là thành viên trong nhóm chống tội phạm khu phố 3 của phường thường phát hiện nhiều kẻ trộm xe máy của người dân.

Trưa 25-6, qua theo dõi, các thành viên này cùng đại diện khu phố và Công an phường An Bình bất ngờ kiểm tra các nhà trọ tại số 127/4B và số 9/36 trên đường Bình Đường 3 đang có 6 người gồm: Bùi Văn Cường (SN 1978, quê Khánh Hòa); Bùi Văn Hướng (SN 1959); Bùi Ngọc Hùng (SN 1989); Bùi Văn Hải (SN 1982); Nguyễn Thị Lài (SN 1982) và Bùi Thị Huyền (SN 1987, cùng quê Quảng Bình) và phát hiện nhiều tang vật như đoản phá ổ khóa xe máy, hàng chục biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng minh nhân dân thật lẫn làm giả. Tất cả các đối tượng này cùng tang vật được đưa về trụ sở công an phường.



Sau khi lập hồ sơ ban đầu, tối cùng ngày, Công an phường An Bình đã bàn giao cả 6 đối tượng cho đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an thị xã Dĩ An xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến khuya, cả 6 được thả về và sáng hôm sau cả bọn đã vác mã tấu đi tìm người tố cáo trả thù.



Chiều qua, 26-6, trung tá Nguyễn Hồng Trường, Trưởng Công an phường An Bình, cho biết: “Trước khi lập biên bản bàn giao về công an thị xã, chúng tôi nhận thấy các đối tượng này có dấu hiệu phạm tội rất rõ khi thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Đặc biệt, trong các biển số bị thu giữ, bước đầu công an phường đã xác định được có biển số là xe của một nạn nhân tại tỉnh Đồng Nai, và đó là cơ sở để củng cố hồ sơ xử lý”.



Việc Công an thị xã Dĩ An thả các đối tượng vì lý do gì thì hiện ông Trường chưa nắm được. “Chúng tôi sẽ nắm rõ thông tin trong cuộc họp giao ban vào sáng thứ 2, 27-6" - ông Trường cho biết thêm.