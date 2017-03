Vạch phân làn đường… bẫy dân

Hiện có rất nhiều tuyến đường được chia hai làn đường nhưng tới một đoạn nào đó lại có vạch kẻ đứt khúc chia thành ba làn. Đường Hoàng Sa và đường Trường Sa, đoạn từ Út Tịch đến cầu Lê Văn Sỹ là một ví dụ.

Chạy làn nào cũng “dính”

Trên hai tuyến đường này, khi đến gần các cây cầu được đánh số từ 1 đến 9 thì mặt đường đang chia hai làn lại được vẽ thành ba làn. Theo một cán bộ Sở GTVT TP.HCM, việc tăng thêm làn như vậy là để tách các dòng ô tô, xe máy đi thẳng ra khỏi dòng xe muốn rẽ trái qua cầu.

Điều đáng nói là gần những vị trí được vẽ thêm làn đường như thế thường có CSGT đứng để xử phạt người đi xe máy vì lỗi lấn làn. Anh Huỳnh Tấn Minh, nhà ở quận Tân Bình, kể từng hai lần bị CSGT quận 3 và Tân Bình phạt vì lỗi lấn làn ở những đoạn gần đầu cầu.

“Ban đầu tôi chạy ở làn thứ ba để chuẩn bị rẽ trái qua cầu thì bị CSGT xử phạt vì cho rằng làn đó chỉ dành cho ô tô rẽ trái vào cầu. Người đi xe máy phải đi vào làn chính giữa để rẽ trái. Bữa sau tôi đi vào làn giữa, bật xi nhan nhưng cũng bị thổi phạt. Lần này một anh CSGT khác lại bảo làn giữa dành cho ô tô đi thẳng. Như vậy tôi phạm lỗi đi lấn vào làn giữa để quẹo trái trước mũi ô tô gây nguy hiểm. Tôi nói thế nào mấy ảnh cũng không tin. Giờ tôi không biết phải chạy sao, thôi chắc ăn là cứ thấy bóng CSGT thì không dám quẹo trái qua cầu nữa” - anh Minh kể và vẫn còn phân vân không biết mình phải chạy như thế nào mới đúng.

Đường Hoàng Sa và đường Trường Sa vẫn còn những đoạn phân làn không hợp lý, người đi đường dễ bị xử phạt lỗi lấn làn khi quẹo trái vào các cầu. (Ảnh chụp tối 26-10) Ảnh: HTD

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Quyết Thắng, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, cho biết: Đường Trường Sa và đường Hoàng Sa rộng không đều, nhiều đoạn chỉ rộng 7 m. Vì thế nhiều đoạn được vẽ thành ba làn (tiêu chuẩn 3,75 m/làn) là không hợp lý. Ngoài ra, việc vẽ từ hai làn thành ba làn trong một đoạn ngắn buộc người đi xe máy phải chuyển làn tức thời là rất nguy hiểm. Cách tốt nhất là duy trì hai làn, cho đi hỗn hợp ở gần nơi rẽ trái và đặt biển báo nhắc bật đèn xi nhan đối với tất cả loại xe khi chuẩn bị chuyển hướng.

“Chúng tôi đã đề nghị xóa kiểu vẽ làn đường như thế từ lâu nhưng không hiểu sao nó vẫn tồn tại để tạo thành những cái… bẫy đối với người đi đường” - ông Thắng nói.

Dùng xưa phạt nay

Đường Lý Thường Kiệt hướng từ quận 10 về ngã tư Bảy Hiền có hai làn xe nhưng đoạn trước BV Thống Nhất cũng đột ngột chia thành ba làn. Mới đây, anh Nguyễn Văn An, nhà ở huyện Bình Chánh, lái ô tô đi vào làn thứ ba (gần tim đường) và bị CSGT xử phạt với lỗi đi vào làn dành cho xe quay đầu.

Hôm sau, đi trở lại đoạn này anh An nhận thấy bên lề cũng như trên mặt đường không hề có biển báo hoặc vạch sơn, kẻ báo điểm quay đầu xe ở đầu ngã tư Bảy Hiền. Thay vào đó chỉ có biển báo hai làn xe ở giữa dành cho xe đi thẳng qua ngã tư, còn làn trong cùng xe vừa đi thẳng vừa có thể quẹo phải sang đường Cách Mạng Tháng Tám. Nhưng khi qua ngã tư, anh An vẫn bị CSGT dừng xe cũng với lỗi đi vào làn dành cho xe quay đầu. Khi anh An trình bày không thấy biển báo hay vạch chỉ đường cho biết đây là làn quay đầu thì được CSGT… cho đi.

Theo một cán bộ Sở GTVT, khi còn cho xe trên đường Lý Thường Kiệt rẽ trái ở ngã tư Bảy Hiền thì đoạn đường trước BV Thống Nhất được chuyển từ hai sang ba làn (làn trong cùng dành cho xe quẹo trái, quay đầu). Nhưng nhiều năm qua, các loại xe trên đường Lý Thường Kiệt hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả bị cấm quẹo trái vào Cách Mạng Tháng Tám thì làn trong cùng cũng dành cho xe đi thẳng như làn ở giữa. Việc cho phép một số ô tô nhỏ, xe máy đi vào làn này để quay đầu là không ưu tiên nên ngành giao thông không cắm bảng và vẽ vạch chỉ dẫn điểm quay đầu.

“Tôi không hiểu sao phía CSGT vẫn cho rằng làn thứ ba này dành cho xe quay đầu. Dùng quy định xưa cũ để phạt người đi xe là sai” - vị cán bộ nói.