VACNE gật đầu với thủy điện Đồng Nai 6, 6A!

Mạo hiểm bất chấp hệ lụy? Buổi hội thảo do VACNE tổ chức đã kết thúc chóng vánh chỉ trong một buổi. Cuối cùng thì VACNE thống nhất chấp nhận đánh đổi về môi trường để có thủy điện! VACNE được thành lập, hoạt động với tôn chỉ mục đích tham gia bảo vệ tài nguyên, cải thiện môi trường góp phần vào sự phát triển bền vững. Một trong những nhiệm vụ chính của VACNE là tư vấn, phản biện và giám định xã hội các vấn đề liên quan đến môi trường. Do vậy, việc VACNE đặt hai dự án này lên bàn cân môi trường là có thể hiểu được. Nhưng điều gây băn khoăn lớn là cái gật đầu của VACNE trong khi hàng loạt vấn đề chưa được làm rõ. Lưu vực sông Đồng Nai là một khu vực phát triển kinh tế năng động quan trọng của cả nước nhưng nguồn tài nguyên nước và rừng đầu nguồn đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng. Tại đây, thủy điện phát triển ồ ạt đã và đang đặt tài nguyên nước, đa dạng sinh học của vùng sông đầu nguồn vào tình trạng báo động. Cạnh đó, thủy điện xuất hiện và tích nước đã khiến tình trạng xâm nhập mặn ở hạ lưu càng trở nên nghiêm trọng, đe dọa an ninh lương thực, an sinh xã hội không chỉ ở lưu vực mà cả khu vực miền Đông Nam Bộ. Đây không phải là điều khó khăn để nhận biết, bởi những tác động của nó đã hiển hiện và gây ra tình trạng xâm nhập mặn, làm ảnh hưởng đến vùng hạ lưu, đến nỗi TP.HCM phải lên tiếng kiến nghị Thủ tướng hạn chế phát triển thủy điện ở lưu vực này. Cách đây không lâu, UBND tỉnh Đồng Nai cũng ra thông báo tạm ngưng thực hiện các dự án thủy điện để đánh giá lại tác động, bởi mùa mưa năm 2010, nước về hồ thủy điện Trị An không đủ cho việc sản xuất điện, trong khi các hồ thủy điện ở miền Trung lại xả lũ gây ngập kinh hoàng. Đặc biệt, những tác động cộng hưởng của các bậc thang thủy điện vô cùng nghiêm trọng nhưng hiện nay ở lưu vực sông Đồng Nai chưa có nghiên cứu tổng hợp hay có sự đánh giá môi trường để xem xét những tác động đó. Hội thảo do VACNE tổ chức đã bỏ qua hoặc đề cập không đầy đủ về những hệ lụy vừa nêu. Thế nên những tác động đến môi trường tự nhiên, xã hội ở hiện tại và tiềm tàng trong tương lai chưa được đánh giá đúng và đầy đủ thì việc chấp nhận “đánh đổi” là sự mạo hiểm (có căn cứ?). Hai dự án thủy điện trên đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Với chức năng của mình, lẽ ra VACNE cần “soi” một cách nghiêm khắc hai dự án này. Những hệ lụy của mặt trái dù đã được cảnh báo nhưng không được quan tâm đúng mức, hoặc bị bỏ qua một cách có chủ ý thì sau này thế hệ con cháu sẽ có sự phán xét về “trách nhiệm” của những người ra quyết định hôm nay! MINH PHONG