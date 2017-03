Văn bản nhà đất “hành” dân: Do chất lượng soạn thảo

Phân cấp, giao việc rõ ràng để tránh ỷ lại Không ít trường hợp văn bản ban hành chậm là do phải “xin ý kiến cấp trên”, cụ thể là đợi hướng dẫn hoặc ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Chẳng hạn trường hợp nộp tiền sử dụng đất cho phần vượt hạn mức đất ở của hộ gia đình cá nhân hay các tranh chấp liên quan việc nộp tiền sử dụng đất tại Phú Mỹ Hưng… Việc xin ý kiến có phải do hệ thống pháp luật không đầy đủ? Phải chăng có tâm lý e ngại trách nhiệm nên xin ý kiến cấp trên cho chắc? Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Ung Thị Xuân Hương, có những chủ trương lớn phải xin ý kiến cấp trên hoặc phải chờ hướng dẫn. Cũng có những vụ việc phải xin ý kiến do giải quyết các hậu quả. Việc xin ý kiến cấp trên sẽ giải quyết được nhu cầu cấp thiết trước mắt. Tuy nhiên, về lâu dài thì cần được đưa vào các văn bản pháp luật thành những quy định pháp luật để có cơ sở pháp lý vững chắc. Theo bà Hương, không phải do sự e ngại trách nhiệm nên phải xin ý kiến cấp trên mà nguyên nhân chính là do sự phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm. Những trường hợp vượt thẩm quyền thì phải xin ý kiến. Muốn giảm bớt tình trạng này thì phải phân cấp mạnh mẽ, rõ ràng hơn nữa.