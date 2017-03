​Vẫn chưa quyết việc cho phép người Việt vào chơi casino

Hiện tại, bộ này tiếp tục lấy ý kiến các bộ ngành góp ý cho dự thảo văn bản này, đặc biệt là về nội dung cho người Việt vào chơi casino.

Trả lời về quan điểm của Bộ Tài chính khi đề xuất quy định tới đây người Việt sẽ được vào chơi casino, đại diện Vụ Tài chính Ngân hàng (Bộ Tài chính) cho rằng việc đề xuất một bộ phận người nước ngoài vào chơi casino không phải là do sức ép của các nhà đầu tư. Sở dĩ có đề xuất này là do xuất phát từ thực tế, có một bộ phận người Việt Nam ra nước ngoài chơi casino bất hợp pháp. Quy định nếu được chính phủ chấp thuận thì chỉ có một bộ phận người trong nước được vào chơi casino mà thôi. Do đó, sẽ có những điều kiện chặt chẽ để khoanh đối tượng được vào chơi.

Trong dự thảo nghị định casino đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến các bộ ngành, để được vào chơi casino trong nước, người Việt phải đủ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đủ năng lực về tài chính tham gia, đóng đầy đủ lệ phí tham gia chơi tại các điểm kinh doanh casino. Mặt khác, những điều kiện cụ thể hơn sẽ được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp quy định.