Vẫn chưa rõ nguyên nhân cá chết dạt vào bờ biển Nghệ An

(PLO)- Hôm nay (13-5), tại bờ biển huyện Diễn Châu (Nghệ An) vẫn phát hiện một số con cá đù chết trôi dạt vào bờ. Nhận định ban đầu của Phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu cho rằng cá chết có thể do thay đổi thời tiết hoặc do chìm tàu đánh cá trên biển.