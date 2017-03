Vẫn chưa sửa xong đường cao tốc Trung Lương

Trước đó, chủ đầu tư tuyến đường (Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long - Cuu Long CIPM) đã hứa sẽ sửa xong toàn bộ tuyến đường vào giữa tháng 12.

Theo ghi nhận vào sáng 24-12, nhiều vị trí ở hai đầu tuyến cao tốc này thuộc địa bàn tỉnh Long An và Tiền Giang đang được rào chắn một phần đường để sửa chữa. Việc sửa chữa được thực hiện đồng thời ở cả hai chiều đường. Tại nhiều vị trí, đơn vị thi công cho phá bỏ lớp bê tông nhựa ở các khe co giãn để gia cố, sửa chữa. Có nơi, đơn vị thi công rào chắn tạm gần hết hai làn đường, các loại xe phải đi vào làn đường còn lại và làn dừng khẩn cấp. Do mặt đường bị thu hẹp, tốc độ lưu thông của các phương tiện chậm đi rất nhiều.

M.PHONG