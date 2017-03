Vẫn chưa truy bắt được kẻ sát hại gia đình 4 người ở Nghệ An

Cơ quan công an huyện Tương Dương đang phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Nghệ An và tổ trinh sát Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đang tiếp tục điều tra, truy tìm hung thủ.



Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (người đi đầu) và Trung tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công an Nghệ An (đi thứ 3) cùng đoàn công tác vượt rừng đi vào hiện trường xảy ra vụ chém chết 4 người trong một gia đình. Ảnh: Báo Nghệ An.

Ngày 16-7, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Trung tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã lội bộ gần 2 giờ đồng hồ, vượt núi, khe suối vào khu vực hiện trường vụ chỉ đạo lực lượng phá án. Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã động viên các cán bộ chiến sĩ thời gian qua bám trụ ở hiện trường, núi rừng truy tìm manh mối. Đồng thời, thăm hỏi, động viên bà con dân bản yên tâm lên rẫy sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Hợp cho biết: “UBND xã đã cùng Đồn Biên phòng Tam Hợp đi đến từng nhà, từng bản họp dân và vận động các gia đình quay trở lại các lán trại, tiếp tục làm rẫy, trông lúa, khoai, ngô, đánh bắt cá, mưu sinh”.

Như PLO đã đưa tin khoảng 15g chiều 2-7, hai cha con ông Vi Văn Hoài (cùng trú xã Tam Hợp) mang dụng cụ vào khe Cát Tả đánh bắt cá thì phát hiện thi thể bốn người trong một gia đình bị chém chết gồm: bà Viêng Thị Dương (60 tuổi) bị chém ở cổ, vết thương ở bụng, nằm gục chết bên bờ khe Cành Tạ. Chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) đang địu con nhỏ trên lưng là bé Lê Văn Chung (8 tháng tuổi) cũng bị chém chết cả hai mẹ con bên bờ khe. Chồng của chị Yến là anh Lô Văn Thọ (27 tuổi, con trai của bà Dương), bị chém ở cổ, nằm chết trước lán trên rẫy của gia đình anh.

Ngay lập tức, hai cha con ông Hoài chạy về báo với Đồn Biên phòng Tam Hợp (đóng tại huyện Tương Dương) và Công an xã Tam Hợp.

Ông Lô Văn Bình (chồng bà Dương) – người duy nhất trong gia đình còn sống sót, đã được chính quyền địa phương và người dân dựng lại nhà ở, chăm sóc, động viên, giúp đỡ vượt qua nỗi đau.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An và các ngành liên quan tập trung lực lượng đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an để khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.

Công an tỉnh Nghệ An xác định đây là vụ án đặc biệt nghiệm trọng, đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ để xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp điều tra, làm rõ vụ án. Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cũng đã cử một tổ trinh sát vào phối hợp điều tra. Đồng thời, huy động hơn 60 điều tra viên, trinh sát viên, giám định viên có kinh nghiệm, năng lực để tập trung đấu tranh làm rõ vụ án.

Tuy nhiên do nơi xảy ra vụ án là địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Tương Dương; giáp ranh biên giới với nước Lào, ít người qua lại, xa vùng dân cư sinh sống. Để vào tận hiện trường, mọi người phải đi bộ khoảng 2 giờ đồng hồ vượt núi, đồi và rẫy, rừng. Bản làng nơi đây có nhiều thành phân dân tộc sinh sống (Tày Pọong, Thái, Mông), trình độ dân trí và nhận thức pháp luật còn hạn chế, nên trong quá trình tổ chức điều tra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn.