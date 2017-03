Vận chuyển 4 bánh heroin, bị tử hình

Theo Lê Nga (TNO)

Theo cáo trạng, đêm 22.12.2011, trong lúc làm nhiệm vụ trên đường Phạm Thế Hiển (P.7, Q.8), tổ tuần tra Đội CSGT trật tự phản ứng nhanh Công an Q.8 phát hiện Quang điều khiển xe gắn máy nhưng không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.Sau khi dừng xe, lợi dụng sơ hở, Quang để lại xe máy, bỏ trốn. Sau đó, công an kiểm tra thì phát hiện trong cốp chiếc xe trên có 4 bánh heroin đựng trong túi nylon và 1 túi nylon khác đựng Methamphetamine. Qua giám định có 1,658 kg heroin và 197 gam Methamphetamine.Qua truy xét, ngày 2.1.2012, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt giữ được Quang đang sử dụng ma túy tại một khách sạn nằm trên đường Võ Văn Kiệt, P.6, Q.5.Quang khai được một đối tượng tên Tô Đặng Bửu Châu mua cho 1 chiếc xe máy và thuê Quang đi đòi nợ thuê. Tối 22.12.2011, Châu rủ Quang đi uống cà phê. Khi Quang đến điểm hẹn thì Châu mượn xe máy chạy đi.Một lúc sau, Châu quay lại nói trong cốp xe có heroin và nhờ Quang chở số ma túy này đến đường Phạm Thế Hiển (P.7, Q.8) giao cho một người phụ nữ. Trên đường đi, Quang không đội mũ bảo hiểm và bị kiểm tra như trên.