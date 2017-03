Vận chuyển ma túy cũng bị tử hình

Theo hồ sơ, năm 2000, Xin nghỉ học sang Lào làm thuê kiếm sống và nghiện heroin. Tại đây, Xin gặp trùm ma túy Trần Văn Hợi (tức Hợi “cú mèo”, quê xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên) và nhận lời vận chuyển heroin từ Lào về Việt Nam cho Hợi. Trong năm 2002, Xin lôi kéo Nguyễn Trọng Hiến (anh trai của Xin, cùng quê huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bốn lần nhận hàng trăm ngàn USD từ Hợi để sang Lào mua và vận chuyển trót lọt 155 bánh heroin (trọng lượng 54,2 kg)...

Đến tháng 2-2004, toàn bộ đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia của Hợi “cú mèo” (đã thực hiện trót lọt 18 vụ vận chuyển heroin từ Lào vào Việt Nam với số lượng tới 5.500 bánh) bị phát hiện bóc gỡ. Hợi trốn sang Lào. Đến ngày 28-3-2005, Hợi bị bắt đưa về nước. Hợi đã bị tuyên phạt án tử hình vào năm 2006. Hiến được Chủ tịch nước ân xá, giảm án từ tử hình xuống chung thân.

Khi đường dây bị bóc gỡ, Xin tẩu thoát sang Lào và bị cơ quan Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã đặc biệt. Tháng 7-2012, Xin về quê thăm vợ con thì bị công an bắt giữ.

Ngày 14-12-2012, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình Xin về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau đó Xin kháng cáo xin giảm án.

HĐXX phúc thẩm cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn và còn lôi kéo cả anh trai phạm tội, trốn lệnh truy nã cần có mức án cao nhất là loại bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

ĐẮC LAM