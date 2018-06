Vẫn đang tìm kiếm Đại úy công an mất tích ở Sông Hậu

(PLO)- Liên quan đến vụ ca nô của đoàn công tác liên ngành tỉnh An Giang va chạm với sà lan, tối 15-6, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực, triển khai nhiều phương án tìm kiếm cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh An Giang bị mất tích trong vụ tai nạn.