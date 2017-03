Vấn đề nổi cộm năm 2015: Thực phẩm bẩn

Giải pháp cho năm 2016 Đợt cao điểm tháng 10-2015 đến sau tết Bính Thân 2016 của Bộ NN&PTNT: • Kiểm tra thịt heo, thịt gà (sabultamol và vàng O, Salmonella). • Kiểm tra rau, quả (tồn dư thuốc bảo vệ thực vật). • Kiểm tra tôm, cá nuôi (hóa chất, kháng sinh). • Tổ chức kết nối tiêu thụ giữa các nhà sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói đã được chứng nhận áp dụng thực hành sản xuất tốt, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm với cơ sở kinh doanh, phân phối sản phẩm. • Phổ biến, vận động một số cơ sở kinh doanh buôn bán (tập trung vào một số siêu thị, cửa hàng chuyên doanh nông thủy sản) tham gia tiêu thụ sản phẩm an toàn có xác nhận. • Hỗ trợ cơ sở kinh doanh buôn bán lấy mẫu, giám sát và xác nhận sản phẩm an toàn.