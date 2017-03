Vận động dân không ‘cản mở rộng quốc lộ 1’

Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhấn mạnh như trên tại buổi họp diễn ra hôm 27-7.

Tham dự buổi họp có đại diện các Sở Tư pháp, Sở TN&MT, Công an tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh... Nhiều ý kiến cho rằng dự án đã được thông báo công khai, trước khi triển khai thi công người dân trong đó có các hộ đang cản trở thi công cũng đã đồng tình. Các ban, ngành của tỉnh cũng thực hiện theo đúng quy định. Tuy vậy, một số ý kiến đề nghị tỉnh nên xem xét một lần nữa trước. ‘‘Hiện vẫn còn một số bất cập trong việc giải phóng mặt bằng ở dự án này. Chẳng hạn, quy định về vận động dân giao mặt bằng thì hiện giữa các văn bản của trung ương và tỉnh vẫn chưa thống nhất” - một đại biểu nói.

Ông Nguyễn Thanh Nguyên yêu cầu trước mắt địa phương tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động giải thích để người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, việc thi công mở rộng quốc lộ 1 qua tỉnh Long An đang bị ách tắc một đoạn khoảng 200 m tại phường 5, TP Tân An. Nguyên do khoảng 20 hộ dân bị ảnh hưởng không đồng ý bàn giao mặt bằng và cản trở thi công. Người dân cho rằng diện tích đất mà TP Tân An vận động hiến để làm đường quá lớn. Họ không đồng ý hiến mà yêu cầu phải bồi thường theo đúng quy định.