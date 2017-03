Văn hóa pháp đình: Tiến bộ nhưng vẫn còn "sạn"

Chỉ hơn chục năm trước, những chuyện oái oăm như người tiến hành tố tụng quát nạt, thậm chí “mày, tao, mi, tớ” với bị cáo trong phiên tòa hình sự xảy ra không ít. Văn phong bản án của tòa nhiều khi rất thiếu tôn trọng, ghi bị cáo là “y, hắn, thị”, “tên A”, “tên B”...

Rồi thái độ ứng xử giữa những người tiến hành tố tụng với luật sư tại phiên tòa cũng lắm chuyện vì thường bốp chát với nhau. Người tham dự phiên tòa thoải mái bận tà lỏn vào phòng xử, có ông cởi áo “khoe” ngực, có bà xắn quần đến gối, ngồi co chân, ngủ gật… nhưng chẳng ai nhắc nhở…

Hiện nay văn hóa pháp đình đã tiến bộ nên những cảnh như trên hầu như không còn. Bị cáo ra tòa được mặc thường phục, ít bị còng tay xích chân (trừ trường hợp nguy hiểm). Nhưng theo các chuyên gia, vẫn còn những vấn đề cần xem xét, luật hóa thành quy định chung để môi trường xét xử thật sự văn minh, dân chủ.

Bảo vệ cán bộ tố tụng

Hiện trong các phiên xử, đặc biệt là dân sự vẫn còn chuyện thẩm phán, luật sư bị đương sự đuổi đánh, hành hung. Rồi các bên đương sự chửi bới nhau, ẩu đả gây náo loạn phòng xử.

Chẳng hạn tháng 7-2008, khi TAND huyện Tuy Phước (Bình Định) tuyên án một vụ ly hôn, hai người con của đương sự đã hành hung chủ tọa, làm vị này bị thương. Rồi một vụ TAND thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông) xử tranh chấp đất, sắp đến phần nghị án, bên bị đơn xông vào đánh nguyên đơn và đe nẹt nữ thẩm phán chủ tọa...

Vấn đề đặt ra là đang rất cần một cơ chế để bảo vệ hiệu quả người thực thi pháp luật cũng như những người tham gia tố tụng. Nhiều thẩm phán và lãnh đạo các tòa khi được hỏi đều đề xuất nên có lực lượng cảnh sát tư pháp ở tất cả phiên tòa chứ không riêng gì phiên tòa hình sự.

Ngoài ra, pháp luật cũng cần có những quy định cụ thể về chế tài, đồng thời cơ quan chức năng cũng cần phải mạnh tay xử lý người vi phạm. Thực tế, đương sự gây rối, tòa nhờ công an can thiệp. Công an có tới, có lấy lời khai rồi cũng cho đương sự về. Hiếm hoi lắm mới có một vụ bị xử lý hành chính hay hình sự.

Chỗ ngồi của luật sư

Chuyện này Pháp Luật TP.HCM từng đặt ra từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi.

Tất cả phiên tòa hình sự hiện nay đều chung một kiểu sắp xếp: Ở giữa là HĐXX, bên phải HĐXX là đại diện VKS, trái là thư ký phiên tòa, còn luật sư, bị cáo, nạn nhân... ngồi thấp hơn bên dưới. Nhiều người nói cần xem lại vị trí ngồi của kiểm sát viên và luật sư tại tòa sao cho ngang bằng để đảm bảo sự bình đẳng, tương xứng giữa bên buộc tội với bên gỡ tội. HĐXX ngồi giữa là “trọng tài”, phán quyết dựa trên luận chứng của đôi bên...

Một chuyện khác, luật sư có phải đứng khi thẩm vấn? Từng có vụ luật sư ngồi thẩm vấn liền bị chủ tọa nhắc nhở phải đứng dậy. Luật sư chấp hành nhưng sau đó đã gửi đơn phản ánh đến lãnh đạo tòa vì theo ông, luật không hề buộc luật sư phải đứng khi thẩm vấn. Mặt khác, luật sư vừa hỏi vừa ghi chép câu trả lời của đương sự, đứng thì ghi chép sẽ rất khó khăn...

Có người cho rằng luật sư nên đứng khi xét hỏi để nâng tầm mình lên, gây sự chú ý, tạo hiệu quả cao. Nhưng nhiều ý kiến lại nói luật sư ra trước tòa không mang danh nghĩa cá nhân mà nhân danh người bào chữa hay người bảo vệ quyền lợi - một vai trò không thể thiếu. Vì thế, pháp luật nên quy định sao cho phù hợp để áp dụng thống nhất.

Ai chào ai?

Việc VKS có phải chào HĐXX trước hay không vẫn còn gây tranh cãi. Đây không hề là chuyện nhỏ vì ngay từ lúc khai mạc phiên tòa, nếu người tiến hành tố tụng không tuân thủ pháp luật thì còn nói gì đến văn hóa pháp đình. Văn hóa pháp đình, quan trọng nhất xét cho cùng vẫn là pháp luật phải được tôn trọng, tuân thủ tuyệt đối.

Thật ra Điều 197 Bộ luật Tố tụng hình sự (về nội quy phiên tòa) đã quy định: Mọi người ở trong phòng xử án đều phải đứng dậy khi HĐXX vào phòng xử. Điều 212 Bộ luật Tố tụng dân sự cũng quy định trước khi khai mạc phiên tòa, thư ký tòa phải yêu cầu mọi người trong phòng xử án đứng dậy khi HĐXX vào phòng xử... Quy định là vậy nhưng đại diện VKS luôn bước vào phòng xử án cùng lúc với HĐXX.

Mới đây, trong phiên xử một vụ “làm trẻ em có bầu” ở TAND huyện Chơn Thành (Bình Phước), đại diện VKS đã chủ động vào phòng xử trước HĐXX. Khi HĐXX bước vào, vị này đứng dậy chào như những người khác. Đây có thể coi là trường hợp hiếm hoi về thủ tục khai mạc phiên tòa đậm nét văn hóa pháp đình.

Cho bị cáo xưng “tôi”?

Thông thường ra tòa, bị cáo xưng “bị cáo” và thưa HĐXX. Nhiều thẩm phán cho biết hiện không có quy định nào buộc bị cáo phải xưng là “bị cáo” với tòa. Tuy nhiên, vì bị cáo là nhân vật trung tâm của phiên tòa hình sự nên khi xét xử, chủ tọa sẽ yêu cầu họ xưng hô cho đúng tư cách tố tụng.

Gần đây đã có một số phiên xử, chủ tọa không can thiệp khi bị cáo xưng “tôi”. Các thẩm phán cho rằng việc bị cáo xưng “tôi” không có gì sai nếu xét về nguyên tắc một người chỉ bị coi là có tội khi đã có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của tòa án. Việc cho phép bị cáo xưng “tôi” thể hiện sự tôn trọng đối với bị cáo, chưa kể việc này sẽ làm không khí phiên tòa bớt nặng nề hơn...

Tọa đàm do TAND quận 5 tổ chức sẽ thảo luận những vấn đề như khái niệm về văn hóa pháp đình, thực trạng văn hóa nơi pháp đình hiện nay… Cạnh đó, tọa đàm cũng góp ý về những cơ sở để xây dựng, thực hiện văn hóa pháp đình như trụ sở của tòa án, phòng xét xử; trang phục, thái độ, tác phong, cử chỉ khi giao tiếp, tinh thần trách nhiệm, đạo đức của những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng. Ngoài ra, tọa đàm cũng là nơi để các chuyên gia đề xuất một số giải pháp để xây dựng và thực hiện văn hóa pháp đình. “Quậy” tại tòa, các nước xử sao? - Tại Mỹ, người gây rối, xấc láo, coi thường tòa ngay trước mắt quan tòa sẽ bị quan tòa lệnh cho cảnh sát bắt giam ngay lập tức, sau đó xử phạt với mức án tối đa năm năm tù. - Tại Canada, người vi phạm sẽ bị giam tối đa hai năm tù cộng tiền phạt. - Tại Anh, người vi phạm sẽ bị phạt tù từ một tháng đến hai năm hoặc phạt tiền... Trang phục luật sư Hiện nay, phần đông các nước quy định luật sư mặc trang phục veston. Ở những nước có nền pháp luật Ăng-lê, luật sư vẫn còn mặc áo thụng, đội tóc giả như cách nay nhiều thế kỷ. Hiện ở Anh đang có đề án về cải cách trang phục luật sư. Theo đó, có hai phương án được đề nghị: Vẫn mặc áo thụng nhưng bỏ tóc giả, hoặc chuyển qua mặc veston. Ở Mỹ, mỗi bang đều có quy định riêng về trang phục của luật sư nhưng đa phần là mặc veston. Tại Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đang chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng sắp công bố một bộ trang phục để áp dụng thống nhất cho các luật sư khi ra tòa.

THANH TÙNG