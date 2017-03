Vẫn mất phí giữ xe tại cơ quan, công sở

Trụ sở Công an quận Hải Châu có sân khá rộng nhưng vẫn không tổ chức giữ xe miễn phí - Ảnh: Vũ Phương Thảo

Sân để trống nhưng khách không được để xe

Mặc dù trụ sở Công an Q.Hải Châu có khoảng sân khá rộng, trống trải nhưng là nơi bất khả xâm phạm đối với phương tiện giao thông của người dân đến liên hệ làm việc với các phòng, ban. Khoảng sân này chỉ được "quy hoạch" để xe cho cán bộ, nhân viên CA quận. Khách và người dân đến liên hệ làm việc, giải quyết giấy tờ thì chịu khó để xe tại vỉa hè phía trước và trả phí 2.000 đồng/chiếc.

So với trụ sở công an, khoảng sân trống của Chi cục Thuế Q.Hải Châu khiêm tốn hơn. Vì vậy mà khoảng vỉa hè ít ỏi trước mặt tiền trụ sở cũng bị chiếm dụng làm điểm giữ xe thu phí. Tình trạng thu phí giữ xe cũng diễn ra tương tự tại nhiều cơ quan nhà nước khác như tại Phòng Quản lý xuất - nhập cảnh - Công an TP Đà Nẵng ở ngã tư Lý Tự Trọng - Lê Lợi, đoạn vỉa hè 2 mặt tiền trước mặt trụ sở cũng được chiếm dụng làm chỗ giữ xe có thu phí.

Điều đáng nói là trong khi các đơn vị trên kêu “khó” thì ở các cơ quan cùng cấp, cùng ngành nhưng đóng trên địa bàn quận khác lại có phương án bố trí chỗ và người giữ xe miễn phí cho người dân đến liên hệ làm việc ngay trong sân hoặc khu vực vỉa hè (trong phần vạch cho phép) trước trụ sở.

Trên bảo dưới không nghe?

"Số tiền thu phí giữ xe không nhiều, chỉ 2.000 đồng/chiếc, chuyện tưởng nhỏ nhưng xét về tính văn hóa nơi công sở cũng như sự thân thiện giữa người dân và chính quyền mà chúng ta đang hướng tới thì đây là những hạt sạn lớn", một người dân đến liên hệ làm việc tại trụ sở Công an Hải Châu bày tỏ.

Thực ra, trước đây, chuyện thu phí giữ xe đối với người dân đến liên hệ làm việc diễn ra ở khá nhiều các cơ quan nhà nước như: Sở Tài nguyên - Môi trường, Phòng Công chứng số 1 (Sở Tư pháp), Tòa án nhân dân, UBND quận Thanh Khê, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước... Nhưng sau nhiều phản ánh, nhiều đơn vị đã tự chấn chỉnh thực trạng này. Mới đây, sau kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố khóa 7, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản số 8424/ UBND - KTTH ngày 31.12.2010 về việc triển khai không thu phí xe đạp, xe máy, ô tô tại các công sở, bệnh viện công lập trên địa bàn TP Đà Nẵng. Với quy định này, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng bãi bỏ thu phí giữ xe tại các bệnh viện công và chủ trương này được nhiều người dân hoan nghênh.

Chủ trương, quy định đã có từ trung ương đến địa phương và thuận lòng dân, nhưng không hiểu sao vẫn còn một số cơ quan, đơn vị ở Đà Nẵng không thực hiện?

Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 2.8.2007 ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, Thủ tướng Chính phủ đã quy định: “Cơ quan, công sở có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc”.

Theo Vũ Phương Thảo (TNO)