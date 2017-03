Văn phòng Chủ tịch nước công bố 3 luật mới

Ông Bùi Thanh Hà, Phó ban Tôn giáo Chính phủ, cho rằng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều điểm mới so với quy định cũ, thể hiện đầy đủ quyền của con người về tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đáng chú ý, chủ thể của luật đã được điều chỉnh và nay mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, thay vì theo Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo chủ thể là công dân.