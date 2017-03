Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An lên tiếng vụ nhận xe 2,7 tỉ

Chiều 9-3, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, cho biết tỉnh Nghệ An đang tổng hợp để báo cáo Chính phủ và cơ quan chức năng về việc doanh nghiệp (DN) tặng tỉnh hai xe tiền tỉ.

Chiếc xe của Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An quản lý mang BKS 80A-167.68, còn chiếc xe của Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An quản lý mang BKS 80A-017.88. Công ty Đầu tư và Xây dựng Tuấn Lộc (TP HCM) và Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4, Hà Nội) là hai DN tặng hai chiếc xe Toyota Land Cruiser VX này cho UBND tỉnh và Tỉnh ủy Nghệ An. Trị giá mỗi xe tại thời điểm DN tặng là hơn 2,7 tỉ đồng.



Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An tiếp nhận, sử dụng chiếc xe Toyota Land Cruiser V8. Ảnh: Đắc Lam

Theo báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An: "Năm 2014 đại hội cổ đông của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc có Quyết định số 217 về việc tặng xe cho Tỉnh ủy Nghệ An, tạo điều kiện về phương tiện để phục vụ đi lại công tác, nhất là ở các huyện miền tây Nghệ An và đối ngoại với nước bạn Lào. Chiếc xe trao tặng hiệu Toyota Land Cruiser VX với trị giá 2,702 tỉ đồng".



Một tuần sau (26-2-2014), Tỉnh ủy Nghệ An có công văn tiếp nhận chiếc xe phục vụ công tác, đồng thời ủy quyền cho Văn phòng Tỉnh ủy làm thủ tục nhận xe.

Ngày 18-5-2014, tại Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức buổi lễ trao tặng chiếc ô tô. Tại buổi lễ này có đầy đủ thành phần gồm: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An.



Xe Toyota Land Cruiser Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An quản lý, sử dụng mang biển 80A-017.88. Ảnh: Đắc Lam

Trả lời câu hỏi "hướng xử lý và có trả chiếc xe trên cho DN?", ông Quý cho biết: "Hiện đang tổng hợp cả xe bên UBND tỉnh và Tỉnh ủy để làm một báo cáo Chính phủ và cơ quan chức năng rồi xin ý kiến chỉ đạo và thực hiện theo chỉ đạo trả hay không trả. Cơ quan chức năng chỉ đạo như thế nào thì sẽ thực hiện như thế ấy".



Trước dư luận đặt câu hỏi cho rằng do DN tặng xe để tạo mối quan hệ, được "ưu ái" trong đầu tư, ông Quý nói: "Tôi không bình luận gì, đại hội cổ đông của DN đã thống nhất việc tặng xe. Như anh em biết tỉnh Nghệ An rộng, địa bàn miền tây Nghệ An khó khăn, họ tặng xe để giúp có phương tiện đi miền núi".

Về câu hỏi vì sao xe ở tỉnh Nghệ An lại mang BKS 80A, ông Quý lý giải: "Xin cấp biển 80A là để làm công tác đối ngoại với nước bạn Lào, đặc biệt là khách quốc tế. Nghệ An bây giờ đẩy mạnh thu hút đầu tư, cần xe để đối ngoại".



Chiếc xe DN tặng cho Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An sử dụng, chạy trên đường ở TP Vinh. Ảnh: Đắc Lam

Theo bà Phan Thị Tuyết Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, việc tặng xe ô tô cho Tỉnh ủy Nghệ An là hoàn toàn tự nguyện của công ty. Đồng thời, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An đã thực hiện các thủ tục tiếp nhận, đăng ký xe; hoạch toán kế toán đầy đủ giá trị tài sản trên sổ sách kế toán và quản lý, sử dụng theo đúng hiện hành của Nhà nước.



