Vẫn sẽ đập cầu Đúc trăm tuổi Long An dù còn xài tốt

Không phải không cứu được cầu Đúc

Chiều 15-12, Sở GTVT Long An phối hợp UBND TP Tân An tổ chức họp báo thông tin vụ đập bỏ cầu Đúc trăm tuổi bắc qua sông Bảo Định tại phường 1, TP Tân An gây nhiều ý kiến tranh cãi như Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần phản ánh.

Chủ trì họp báo là ông Phạm Văn Cảnh, Giám đốc Sở GTVT Long An và ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND TP Tân An, Long An.



Ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND TP Tân An trả lời báo chí

Tại buổi họp báo rất nhiều các cơ quan báo đài đã đặt câu hỏi xung quanh vụ đập bỏ cây cầu Đúc trăm tuổi.

Báo Pháp Luật TP.HCM: Kết luận giám định cụ thể như thế nào, cụ thể bằng hình ảnh cầu hư tại vị trí nào, công văn cụ thể của thư viện Pháp liên quan đến tuổi thọ cầu ra sao?

Báo Lao Động: Có thông tin một đơn vị khẳng định có thể sửa cầu xài 100 năm, trọng tải lớn, chi phí sửa dự kiến không quá 7 tỉ đồng, địa phương đã nhận được thông tin này chưa và nghĩ sao về vấn đề này?

Báo Tuổi Trẻ: Tháo cầu vậy có vội vã không, lý do gì UBND tỉnh chỉ đạo ngừng tháo dỡ cầu này, tại sao khi tháo dỡ mới kiểm định thay vì làm trước.

Báo Nông Thôn Ngày Nay: Công ty đã thực hiện giám định cầu có kinh nghiệm không?

Tải trọng đường tại trung tâm TP Tân An hiện nay thế nào, tải trọng đường nhỏ mà đòi xây cầu mới tải trọng lớn có hợp lý không? Tỉnh có chủ trương dời trung tâm hành chính đi rồi thì sao gọi đường đi qua cầu Đúc là trục chính?

Thông tấn xã Việt Nam: Sao không xem xét tháo cầu sau tết, vì tết đến sẽ bị kẹt đường?

Sài Gòn Giải Phóng: Sao không thông báo cho dân biết trước rồi đập.

Tại cuộc họp báo, đại diện đơn vị tư vấn thiết kế Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Toàn Cầu khẳng định: Cầu Đúc Tân An khai thác được với tải trọng xe 8 tấn.

Tuy nhiên, một số bộ phận kết cấu có hiện tượng xuống cấp, do đó để đảm bảo khai thác cầu Đúc Tân An cần sửa chữa ngay các hư hỏng trong cầu, vì các hư hỏng này sẽ ảnh hưởng đến khả năng khai thác của cầu.

Các hư hỏng như cốt thép dầm rỉ, bê tông bị bong vỡ, một số vết nứt ở phần sườn dọc, một số dầm có lỗ thủng, bề mặt chân cầu bị bào mòn, trơ đá một số nơi.

“Kinh phí sửa chữa cụ thể thế nào, tuổi thọ sau sữa chữa ra sau thì chưa thể nói ngay được nhưng nói chung là nếu sửa chữa lại các hư hỏng trên thì cầu Đúc còn xài tốt”, đại diện công ty nói.

Sở GTVT nhận thiếu sót



Cầu Đúc chiều 15-12

Tại cuộc họp báo, trả lời cho những câu hỏi trên, ông Phạm Văn Cảnh nói hiện nay văn bản Pháp liên quan đến cầu Đúc đã mất, Sở Ngoại vụ Long An hiện cũng đã nhờ phía Pháp xin lục lại văn bản nói trên.

“Ở góc độ chuyên ngành, sở cũng có lỗi vì đã không tổ chức kiểm tra góp ý cho TP Tân An quá trình tháo dỡ cầu”, ông Cảnh nói.

Cũng theo ông Cảnh, Công ty kiểm định cầu Đúc đã làm rất nhiều cầu, gần 70% cầu ở TP.HCM. Đúng là cầu Đúc sửa được nhưng bê tông cốt thép đã bị rỉ sét, ăn mòn lên trên. Sửa được nhưng thời gian như thế nào, không lẽ 5-10 năm đi kiểm định, đi làm lại.

Ông Cảnh nói chưa nhận được thông tin về đơn vị tư nhân có khả năng sửa cầu như báo phản ánh. Nhưng Sở sẽ ghi nhận thông tin này và sẽ tổ chức gặp cá nhân này bàn bạc, sau đó thông tin lại báo chí.

“Mỗi con người có kỷ niệm riêng, có cách suy nghĩ riêng. Muốn là di sản, di tích thì phải công nhận của cơ quan nhà nước.

Tương lai TP Tân An đâu phải nhỏ xíu hoài, phải có xe buýt 30 tấn trở lên. Rồi còn đồng bộ giữa tải trọng cầu đường, trục đường thiết kế 12 tấn đường đô thị mà cầu thì có 8 tấn thì không ổn”.

Còn ông Lê Văn Hùng thừa nhận quá trình tháo dỡ cầu, TP Tân An hơi vội vàng do góc độ điều hành nhà nước, kế hoạch chỉ đạo của cấp trên.

“Chúng tôi nghĩ cầu Đúc cũng đơn giản như những cây cầu dây trước đây đã từng tháo dỡ chứ không ngờ lại bị dư luận phản ánh”, ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, hiện Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND TP Tân An kiểm điểm trách nhiệm, báo lại Thường trực Tỉnh ủy vì đã để ra mộ số sai sót trong quá trình tháo dỡ cầu.

“UBND TP Tân An vẫn sẽ tiếp tục đập bỏ cầu theo chỉ đạo của tỉnh, chỉ biết là triển khai sớm, còn cụ thể khi nào tái khởi động việc tháo dỡ thì chưa biết”, ông Hùng nói.