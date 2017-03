Vận tải thủy: Tắc từ nhiều hướng!

Vận tải lớn, giá thành rẻ... Ưu điểm nổi bật của vận tải đường thủy là vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn, hàng quá khổ quá tải (như dầm cầu, tua bin, cấu kiện bê tông quá tải, quá khổ…) mà đường bộ không đảm trách được. Ví dụ, muốn chở 300 tấn hàng từ TP.HCM về Trà Vinh bằng đường bộ phải cần một đoàn 20 chiếc xe ô tô. Nhưng bằng đường thủy, chỉ một nửa chiếc xà lan đã đủ đáp ứng. Xã hội sẽ tiết kiệm được một lượng xăng dầu; đồng thời hạn chế xả khói gây ô nhiễm môi trường và không gây hư hỏng cho cầu, đường. Chính năng lực vận tải lớn so với ô tô nên giá thành vận tải rẻ hơn nhiều so với đường bộ. Ngoài ra, đường thủy chở được những loại thiết bị máy móc chuyên dùng, hàng siêu trường siêu trọng mà không cần quan tâm đến sức chịu tải của cầu, quy định về giờ giấc. Song thực tế xã hội chưa quan tâm đúng mức tầm quan trọng của vận tải thủy và lâu nay không có sự đầu tư nào mang tính đột phá nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển vận tải thủy. Chính vì việc chưa tận dụng, khai thác các tiềm năng một cách tương xứng nên đường thủy không phát triển bằng đồng bộ, không đáp ứng được nhu cầu vận tải và chưa san sẻ gánh nặng cho đường bộ đang quá tải. TS LÊ KINH VĨNH 200 là số cây cầu (được làm tròn) trên địa bàn TP.HCM có tĩnh không thấp hơn 3 m. Không chỉ cầu cũ, nhiều cầu mới cũng được xây dựng với tĩnh không rất thấp làm ngáng đường phát triển của vận tải thủy. Theo một số doanh nghiệp làm dịch vụ giao nhận vận tải, sự kết nối giữa đường bộ và đường thủy hiện nay quá yếu, không tạo được sự tiện lợi nên phải bốc xếp nhiều lần để chuyển từ phương thức nọ sang phương thức kia. “Năng lực bốc xếp đường thủy kém, cộng với chi phí lưu kho, thuê nhân công bốc xếp khá cao, trong khi thời gian vận chuyển chậm hơn đường bộ, lại ẩn chứa nhiều rủi ro do ẩm ướt nên vận tải đường thủy chưa hấp dẫn lắm” - đại diện một doanh nghiệp sản xuất củi trấu ở miền Tây xuất khẩu qua cảng ở TP.HCM chia sẻ.