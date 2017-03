Vẫn ‘tiếp tục điều tra vụ máy bánh xích chèn dân’

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Đức Thìn, Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng, cho biết vụ xô xát hôm 10-7 khiến bà Lê Thị Châm phải nhập viện. Theo ông Đức Thìn, ngay sau khi xảy ra sự việc, công an huyện đã phối hợp thu thập tài liệu làm rõ. Kết quả giám định của Viện Pháp y Trung ương cho thấy bà Châm bị thương tích với tỉ lệ 45%, ba người còn lại cũng bị thương nhưng từ chối giám định sức khỏe. Công an huyện đã xác định bà Lê Thị Châm là người bị hại. Vụ án hiện đang được điều tra.

Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh ngày 10-7, nhiều người dân chưa nhận tiền bồi thường ra ngăn cản thi công thì xảy ra xô sát. Sau đó, bà Châm (sinh năm 1963) đã bị một chiếc xe bánh xích chèn qua người.