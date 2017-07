Váng đen xuất hiện trong nước chảy ra Vịnh Hạ Long

Một số hộ dân trú tại tổ 2, khu 7A, phường Hồng Hải cho biết: Gia đình họ hiện đang nằm trong lòng hồ chứa thải của dự án FLC. Sáng ngày 20-7, nước đã tràn vào nhà một số hộ dân kèm theo nhiều váng màu đen. Nước thải bùn đen kèm theo váng đang chảy xuống hệ thống rãnh thoát thoát của thành phố.

Nhiều người dân sống gần mương thoát nước (thuộc phố Hải Thịnh, TP.Hạ Long) cho biết bình thường vẫn có lượng nhỏ váng đen chảy qua, nhưng đến hôm nay sau trận mưa buổi sáng thì đen kín cả mặt nước.

Hiện tại, các hộ dân nơi đây chưa xác định được váng trôi theo dòng nước là do khai thác than hay do dầu từ hệ thống máy thi công dự án.

Chiều ngày 20-7, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường, tiến hành lấy mẫu nước thải và xét nghiệm.

Được biết, trận mưa lớn vào lúc rạng sáng ngày 20-7 đã khiến cho một lượng lớn bùn đất tràn ngập vào nhà dân, có nơi ngập đến 1,5 mét. Hiện, nhiều hộ dân vẫn chưa thể trở lại cuộc sống sinh hoạt ngày thường do bùn đất gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Tổ 1B khu 7B (phường Hồng Hải) là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đại diện Tập đoàn FLC cho biết: Mưa rất lớn và kéo dài. Đơn vị đang tích cực khắc phục sự cố. Đến 18 giờ, đại diện tập đoàn cho biết, đã khắc phục được sự cố rồi.

Trước đó, liên tiếp trong nhiều lần mưa lớn, một lượng bùn đất từ công trình trong dự án FLC Hạ Long đổ xuống khu vực các hộ dân sinh sống. Khi được hỏi về việc làm thế nào để khắc phục tình trạng mưa xuống là bùn đất tràn xuống nhà dân, đại diện FLC chưa có câu trả lời với PV.