Vàng tăng nhẹ ngày 24-4

Giá vàng tăng nhẹ.

Lúc 9h10 sáng nay 24/4, giá vàng SJC tại Hà Nội và TPHCM được Tập đoàn VBĐQ DOJI niêm yết giao dịch ở mức 35,37 triệu đồng/lượng (mua vào) - 35,41 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 35,38 triệu đồng/lượng - 35,41 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.

So với chốt phiên hôm qua, giá vàng tại hai thành phố lớn qua niêm yết của DOJI điều chỉnh tăng nhẹ 30.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Ngoài ra, theo báo giá của một số doanh nghiệp vàng khác, giá vàng SJC tại Hà Nội phiên sáng nay giao dịch ở mức 35,35 triệu đồng/lượng - 35,39 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ mỗi chiều 10.000 đồng/lượng so với mức giá chốt chiều qua.

Tại TPHCM, giá vàng SJC được một số doanh nghiệp vàng lớn niêm yết giao dịch ở mức 35,35 triệu đồng/lượng - 35,41 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 30.000 đồng/lượng.

Với mức điều chỉnh tăng nhẹ trên, vàng SJC giao dịch trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 2,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, lúc 9h sáng nay, giá vàng giao ngay trên Kitco có biên độ tăng nhẹ hơn 1 USD, lên mức 1.284,8 USD/ounce. Trong phiên, có lúc giá vàng lên cao nhất ở 1.288,5 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6 tăng 3,5 USD/ounce lên 1.284,6 USD/ounce với khối lượng giao dịch thấp hơn 30% so với mức trung bình 30 ngày.

Giá vàng tăng sau khi số liệu của Bộ Thương mại cho thấy, doanh số bán nhà mới của Mỹ trong tháng 3 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, phản ánh sự phục hồi của thị trường nhà đất đang chậm lại. Còn việc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ đứng đằng sau các biến động chính trị ở Ukraine và tuyên bố Nga sẽ đáp trả nếu lợi ích bị xâm hại phần lớn, không ảnh hưởng đến giá vàng.

Tuy nhiên, giá vàng không được hỗ trợ nhiều trong bối cảnh các quỹ đầu tư tiếp tục bán tháo kim loại quý này. Riêng trong tuần qua, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR bán ra hơn 9 tấn vàng.

Tại châu Á, nhu cầu vàng cũng không tăng lên sau đợt giảm ngày 22/4 do giới đầu tư kỳ vọng giá sẽ giảm mạnh hơn nữa. Đặc biệt, thị trường vàng của Trung Quốc cũng trở nên yên ắng do nhân dân tệ suy yếu khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn. Nhân dân tệ xuống mức thấp nhất trong 16 tháng so với USD trong ngày 23/4.

Hiện USD giảm 0,1% so với euro và yên, giao dịch ở 1,3816 USD/EUR và 102,49 yên/USD.

Theo An Hạ (Dân Trí)