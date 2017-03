Vàng thế giới mất giá mạnh nhất trong 3 tháng

Trong cuộc họp kết thúc rạng sáng nay (20/3) theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố khả năng có thể bắt đầu tăng lãi suất cơ bản đồng USD trong thời gian không xa. Phát ngôn này của FED đẩy đồng USD tăng giá mạnh và kéo giá vàng sụt gần 2%, mạnh nhất trong vòng 3 tháng.



Lãi suất cơ bản đồng USD đã được FED duy trì ở mức thấp kỷ lục 0-0,25% trong suốt mấy năm qua nhằm hỗ trợ nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng và suy thoái cũng như phục hồi sau đó. Tuy nhiên, trong cuộc họp hôm qua, FED để để ngỏ khả năng sẽ sớm tăng lãi suất trở lại. Tuyên bố của FED nói, lãi suất có thể sẽ lên mức 1% vào cuối năm 2015 và 2,25% vào thời điểm 1 năm sau đó. Các quan chức của FED dự định tăng lãi suất vào đầu năm sau hoặc cuối năm nay.



Các mục tiêu này đều cao hơn dự báo trước đó của giới phân tích. Mặc dù vậy, FED “trấn an” thị trường rằng, lãi suất thấp vẫn là cần thiết cho dù nền kinh tế tăng tốc, bởi cuộc khủng hoảng tài chính đã để lại “những vết sẹo” khó lành trong nền kinh tế Mỹ.



Không chỉ dự kiến tăng lãi suất, FED còn tiếp tục quá trình cắt giảm quy mô của gói nới lỏng định lượng QE3. Cũng như hai lần trước, mức cắt giảm QE3 mà FED đưa ra trong cuộc họp lần này là 10 tỷ USD/tháng. Như vậy, với lần cắt giảm này, quy mô của QE3 chỉ còn 55 tỷ USD/tháng.



“Sức hút của vàng với tư cách một kênh đầu tư chống lạm phát suy giảm sau các tuyên bố trên của FED. Giá vàng cũng đã giảm vì sự xuống thang của các rủi ro địa chính trị. Sự kết hợp của hai yếu tố này là khá mạnh” để đẩy giá vàng xuống - ông James Steel, chuyên gia phân tích kim loại quý thuộc HSBC, đánh giá.



Đầu phiên giao dịch hôm qua, giá vàng chịu sức ép giảm khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hiệp ước đưa Crimea trở thành một phần của nước này nhưng tuyên bố Moscow không có kế hoạch chiếm thêm bất kỳ vùng nào của Crimea.



Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại New York, giá vàng giao ngay giảm 24,9 USD/oz, tương đương giảm hơn 1,8%, còn 1.331,6 USD/oz. Đây là phiên giảm giá mạnh nhất của vàng thế giới kể từ ngày 19/12/2013.



Đầu phiên giao dịch sáng nay tại châu Á, giá vàng tiếp tục giảm. Lúc gần 7h sáng giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm thêm 5 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, còn 1.326,5 USD/oz.



Trong vòng 3 phiên giao dịch trở lại đây, giá vàng giảm liên tục, với tổng mức giảm khoảng 4%, chủ yếu do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau đợt vàng tăng giá vì căng thẳng leo thang ở Ukraine.



Trong tuyên bố sau cuộc họp hôm qua, FED không còn đưa ra lời hứa sẽ giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục cho tới khi nào tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 6,5%. FED nói rằng, thay vì dựa vào thất nghiệp và lạm phát để điều chỉnh kỳ vọng lãi suất, FED sẽ dựa vào nhiều số liệu kinh tế hơn để thực hiện việc điều chỉnh.



Sau tuyên bố của FED, đồng USD tăng giá 0,7% so với một rổ tiền tệ mạnh. Đồng USD mạnh lên càng gây sức ép giảm giá cho vàng.



Tuy vậy, từ đầu năm đến nay, giá kim loại quý này đã tăng 10%, sau khi giảm 28% trong năm 2013.

Theo VnEconomy