Vào trại giam trộm Iphone của... cán bộ Bộ Công An!

Theo VTC News

Ngày 24/8, Cơ quan công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Quang Mười (32 tuổi, trú tại xóm Cột Cờ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ) về tội trộm cắp tài sản.Trước đó, rạng sáng 4/8, Mười liều lĩnh đột nhập vào khu phòng ở tập thể của cán bộ thuộc Phân trại số 1, Trại giam số 3 (thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an) đóng tại địa bàn xã Nghĩa Dũng.Mười đi quanh khu phòng quan sát thấy anh Nguyễn Phi Long (cán bộ quản giáo Phân trại số 1) đang nằm ngủ. Phía đầu giường anh Long có chiếc chiếc di động Iphone 5s Gold, đang xạc pin. Mười liền lò tay qua cửa sổ lấy trộm chiếc Iphone 5s Gold trị giá 17 triệu đồng, rồi nhanh chân chạy về nhà tắt nguồn điện thoại và cất giấu.Tuy nhiên sau đó, Mười bật máy lên để cho biết Iphone 5s Gold sử dụng… sướng như thế nào rồi mang đi bán thì bị lực lượng Công an huyện Tân Kỳ phát án, bắt giữ.Như vậy, Mười sẽ không còn phải “đột nhập” trong đêm mà được xe bịt thùng dẫn giải về… thẳng trại giam để tạm giam và giam giữ về tội trộm cắp tài sản.