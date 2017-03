Vào trong tháp Dubai chọc trời vừa bị sét đánh

Riêng ở bên trong tòa nhà Burj Khalifa đã có tới 4 khách sạn khác nhau bao gồm Al Manzil Hote, The Address Dubai Mall, Qamardeen Hotel, The Palace - The Old Town. Mỗi khách sạn này lại được quản lý bởi một chủ đầu tư riêng với giá cả, cách thiết kế phòng ốc và phong thái phục vụ hoàn toàn khác nhau.