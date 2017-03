Vào tù do giết mẹ bạn lấy tiền chơi game

Do khi phạm tội Linh chưa đủ 18 tuổi nên tòa tổng hợp hình phạt chung là 18 năm tù.

Theo hồ sơ, do nghiện game nên tối 28-10-2012, Linh rủ con trai bà C. đi chơi. Rạng sáng hôm sau, Linh viện lý do buồn ngủ nên về trước. Sau đó, Linh đến cửa hàng tạp hóa của bà C. vờ gọi mua mì tôm. Bà C. mở cửa, Linh lập tức lao vào siết cổ, dùng chai thủy tinh đập chết nạn nhân.

Gây án xong, Linh lấy một túi tiền và nhiều thẻ SIM điện thoại. Để tránh bị phát hiện, Linh khóa trái cửa nhằm tạo hiện trường giả. Qua nhiều manh mối, đến chiều 31-10-2012, lực lượng công an đã bắt giữ được Linh khi đang trốn tại một nhà nghỉ.

ĐẶNG TRUNG