Vào tù vì ăn nhậu rồi cự cãi, chém người

Đêm 29-11-2013, trong lúc ngồi uống rượu, giữa Nguyễn Thành An (đã bị TAND thị xã Ngã Bảy phạt năm năm tù từ tháng 6-2014) và Đào Minh Hiếu xảy ra cự cãi. An bỏ về trước, Khải và Hiếu ở lại tiếp tục cự cãi, đánh nhau làm Khải bị thương. Khải chạy theo An kể lại sự việc, sau đó cả hai quay lại dùng hai con dao chém Hiếu. Theo kết quả giám định, tỉ lệ tổn hại sức khỏe của Hiếu là 44%.

NGÔ THỊ TÁM