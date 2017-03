Vào tù vì bênh em trai, đánh công an

Vụ thứ nhất, tòa phạt Nguyễn Văn Hiệp sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Theo hồ sơ, anh Bùi Xuân Nhất (cán bộ điều tra công an huyện) phối hợp với Công an xã Đồi 61 bắt quả tang em trai của Hiệp cùng hai người khác đang đánh bạc và đưa họ về công an xã làm việc. Hay tin, Hiệp đến phòng làm việc của công an xã, sau đó dùng tay đánh vào mặt anh Nhất và có những lời đe dọa, gây cản trở việc thi hành công vụ của anh Nhất...

Vụ thứ hai, tòa phạt Trần Văn Huấn bảy năm tù, Nguyễn Minh Hoàng ba năm sáu tháng tù về tội cướp tài sản. Trước đó, chiều 19-11-2013, Huấn mang theo một con dao gấp đến rủ Hoàng vào phòng trọ của anh Tính bắt anh ra quán cà phê nói chuyện. Hoàng đe dọa anh Tính là có người thuê Hoàng đâm anh Tính với giá 3 triệu đồng, nếu anh Tính không muốn bị đâm thì đưa Hoàng 1,5 triệu đồng. Anh Tính nói không có tiền thì Huấn móc dao ra, Hoàng giật dao đe dọa. Sợ hãi, anh Tính chạy đi mượn tiền nhưng không có nên quay về quán. Tại đây, Huấn và Hoàng tiếp tục đe dọa, buộc anh Tính lấy ví kiểm tra. Thấy trong ví có thẻ ATM, Hoàng bắt anh Tính chở Huấn đi rút tiền. Trên đường đi, Huấn gí dao vào người anh Tính nhằm làm cho nạn nhân không dám phản ứng, tri hô. Rút được 500.000 đồng, anh Tính đưa cho Huấn 300.000 đồng. Huấn lại đe dọa buộc anh Tính đi cầm chiếc điện thoại được 500.000 đồng đưa cho Huấn...

HỒNG LĨNH