Vào tù vì chống người thi hành công vụ

Trước toà, Lý Đình Ngọc tỏ rõ bản chất lỳ lợm và nhiều “kinh nghiệm” đối phó với các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phủ nhận lời khai tại CQĐT. Tuy nhiên, trước những chứng cứ xác đáng, không thể chối cãi, bị cáo buộc phải khai nhận hành vi phạm tội của mình trước HĐXX.

Theo đó, khoảng 1h ngày 29-9-2010, tổ công tác CAP Ngọc Lâm làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên đường Nguyễn Văn Cừ phát hiện quán ăn số 283 kinh doanh quá giờ quy định; mô tô, xe máy vào quán để bừa bãi dưới lòng đường. Tổ công tác đã nhắc nhở chủ quán thu gọn lại, đồng thời yêu cầu khách ăn uống nhanh chóng ra về. Đúng lúc đó, Trưởng CAP Ngọc Lâm - đồng chí Bùi Tố Khoa đi nắm tình hình đã ra lệnh cho tổ công tác kiểm tra hành chính và lập biên bản xử lý đối với những chủ phương tiện giao thông cố tình không chấp hành. Quán ăn số 283 lúc này có Lý Đình Ngọc đang ngồi uống rượu cùng một số đối tượng đã ngang nhiên đi ra chửi bới tổ công tác.

Mặc dù đồng chí Bùi Tố Khoa đã ôn tồn và yêu cầu đối tượng tôn trọng lực lượng chức năng nhưng Lý Đình Ngọc vẫn ra sức chửi bới, lăng mạ. Thậm chí, ngay cả khi chỉ huy CAQ Long Biên có mặt ở hiện trường để chỉ đạo giải quyết vụ việc, đối tượng vẫn không ngừng chống đối quyết liệt. Sau đó, Lý Đình Ngọc còn vung tay đấm thẳng vào mặt đồng chí Trưởng CAP Ngọc Lâm và tiếp tục giằng co làm đứt các khuy áo trên người một số cán bộ công an… Khi bị đưa về trụ sở CAP Ngọc Lâm, Lý Đình Ngọc mới chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng viện cớ do say rượu nên mới có hành động ngông cuồng như vậy.

Trước hành vi và các chứng cứ phạm tội của đối tượng, VKSND quận Long Biên đã hoàn tất cáo trạng truy tố Lý Đình Ngọc về tội chống người thi hành công vụ, theo Điều 257-BLHS. Trong phần xét hỏi, cáo trạng của VKS còn thể hiện, từ năm 1973 đến 1997 Lý Đình Ngọc đã liên tiếp phạm vào các tội trộm cắp, cướp giật tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi xem xét toàn bộ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và căn cứ vào kết quả thẩm tra công khai tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND quận Long Biên đã tuyên phạt Lý Đình Ngọc 18 tháng tù giam vì tội chống người thi hành công vụ.

Theo T.H (ANTĐ)