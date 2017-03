Vào tù vì chửi lãnh đạo xã

Luật sư khẳng định hai bị cáo không phạm tội. Hành vi của họ chỉ là đôi co thông thường trong quá trình trao đổi với cán bộ xã.

Ngày 31-1, TAND tỉnh Bắc Ninh xử phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hà 12 tháng tù và Phạm Văn Quy chín tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Mâu thuẫn với lãnh đạo xã

Theo hồ sơ, chiều 19-4-2012, Quy và Hà (đều ở thôn Ngô Phần, xã Bình Định, huyện Lương Tài) đến trụ sở UBND xã Bình Định đề nghị giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về việc lấn chiếm đất công trong thôn. Cả hai được mời sang phòng của ông Nguyễn Văn Mạc - Phó Chủ tịch UBND xã để trao đổi. Sau đó, do không đồng ý với cách làm việc của nhau, hai bên đã cự cãi to tiếng. Do Hà manh động hơn nên bị lực lượng công an xã còng tay, lập biên bản và bắt giữ. Tiếp đó, Hà và Quy bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Quá trình điều tra xác định hai bị can đã có những lời lẽ mạt sát, xúc phạm ông Mạc. Trong lúc bị lực lượng công an đưa ra khỏi phòng, Hà đã cắn vào mu bàn tay phó trưởng công an xã. Theo cơ quan điều tra, hành vi của hai bị can làm giảm uy tín, lòng tin của cán bộ đối với nhân dân địa phương.

Hai bị cáo Hà, Quy (bìa trái) và ông Nguyễn Văn Mạc (đứng ngoài cùng phải). Ảnh: ND

Gây rối nơi ủy ban

Tại phiên xử, cả Hà và Quy đều cho rằng mình có hành vi to tiếng với các cán bộ nhưng đó đều là do bức xúc trước hành vi chửi mắng người dân của các cán bộ đó.

Luật sư bào chữa cho Hà nói tòa án cấp sơ thẩm đã vi phạm quá trình tố tụng khi không triệu tập đầy đủ các nhân chứng. Tòa đã không xem xét băng ghi âm, ghi hình là một trong những vật chứng quan trọng nhất cho thấy việc to tiếng cãi nhau không phải chỉ diễn ra từ phía hai bị cáo Quy, Hà. Bởi trong đó thể hiện ông Mạc cũng rất to tiếng, nhiều người can ngăn và có lời rõ của ông Mạc nói: “Lôi chúng nó ra ngoài”... Đây là những chứng cứ trực tiếp quan trọng nhưng không được cấp sơ thẩm sử dụng.

Ngoài ra, luật sư cho rằng việc bắt giữ tạm giam hai bị can cũng sai khi họ không có ý định bỏ trốn hoặc cản trở điều tra. Hơn nữa, biên bản bắt không có đóng dấu của công an huyện.

Cuối cùng luật sư khẳng định hai bị cáo không phạm tội. Hành vi của họ chỉ là đôi co thông thường trong quá trình trao đổi với cán bộ xã.

Tuy nhiên, lập luận trên của luật sư và hai bị cáo đã bị công tố viên và tòa bác bỏ. HĐXX nhận định hành vi la mắng, chửi bới ở trụ sở xã của hai bị cáo đã cấu thành tội gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín cán bộ. Trong đó hành vi của bị cáo Hà nghiêm trọng hơn nên cần có mức hình phạt cao hơn. Tòa nhận thấy bản án sơ thẩm tuyên phạt đúng người, đúng tội, mức hình phạt thỏa đáng nên chấp nhận y án sơ thẩm.

Nhiều người dân đã tỏ ra không đồng tình với bản án vì cùng tranh cãi với cán bộ xã nhưng chỉ có hai bị cáo phải chịu trách nhiệm còn cán bộ xã vô can.

NGUYỄN DÂN