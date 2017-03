Vào tù vì chứng tỏ "bản lĩnh đàn ông" với bạn gái

Ngày 29/8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án 10 năm tù đối với Nguyễn Văn He (19 tuổi, ngụ Bình Dương) về tội "hiếp dâm trẻ em".



Từ nhỏ He đã sống với bà nội. Nhưng chỉ học đến lớp 9, He nghỉ ở nhà kiếm việc làm thêm rồi xin vào làm công nhân cho một công ty tại Bình Dương.Khoảng giữa năm 2010, He thường lui tới nhà Linh (12 tuổi) uống nước và làm quen với cô bé. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Linh trông phổng phao như một thiếu nữ. Sau một thời gian ngắn quen nhau, He bày tỏ tình cảm với Linh và được cô bé chấp nhận.



Đêm một ngày đầu tháng 7/2010, Linh gọi điện rủ người yêu đi chơi nên He đã đến đón. Sau đó cả hai qua đêm và hai lần làm "chuyện vợ chồng" tại một khách sạn.



Ngày 27/8/2010, khi cả hai đang "âu yếm" nhau thì bị gia đình Linh phát hiện. Bị chất vấn, cô bé đã kể cho cha mẹ nghe toàn bộ những lần ân ái với người yêu. Hành vi của He đã bị họ tố cáo với công an.



Biết He phạm tội, gia đình cậu trai đã chạy vay được 25 triệu đồng bồi thường cho cha mẹ Linh.



Đến ngày 31/5, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt He mức án 10 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em" thuộc trường hợp giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi.Trong đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tại phiên tòa phúc thẩm, He thanh minh, do không biết nạn nhân chỉ vừa hơn 12 tuổi. Bản thân bị cáo không muốn làm "chuyện người lớn" với Linh nhưng do cô bé luôn thách thức, gọi He là pê-đê nên phải chứng tỏ "bản lĩnh đàn ông".



Theo Vũ Mai (VNE)



*Tên nạn nhân đã được thay đổi.