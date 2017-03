Vào tù vì đâm cán bộ thi hành công vụ

Trưa 6-10-2012, sau khi nhậu say, Dư gây sự đánh nhau gây mất trật tự ở ấp nên bị công an xã mời về trụ sở làm việc. Dư không chấp hành và dùng lời lẽ xúc phạm lực lượng công an. Tiếp đó, Dư chạy vào tiệm cắt tóc gần đó lấy chiếc kéo xông vào đâm một công an viên bị thương. Một người bạn của Dư can ngăn cũng bị Dư đâm, phải bỏ chạy. Chưa dừng lại, Dư còn rượt đuổi cán bộ đang thi hành công vụ cho đến khi bị bắt.

HĐXX nhận định bị cáo có hành vi côn đồ, xem thường pháp luật cần phải xử nghiêm để răn đe và giáo dục.

KIỀU TƯỚC NGUYÊN