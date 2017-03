Vào tù vì dọa giết công an

Sáng 4-1, TAND huyện Bố Trạch đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Trần Văn Tường (SN 1963, ngụ xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch) 18 tháng tù giam về tội “Đe dọa giết người”.



Theo cáo trạng, do tư thù với ông Đinh Đăng Định nên sáng 14-6-2012, Tường mang 1 con dao đến nhà đe dọa giết cả gia đình ông này. Hoảng sợ, vợ ông Định gọi điện báo công an nên Tường bị bắt ngay sau đó.



Trước đó, ngày 10-6-2012, Tường cũng đã mang 1 cái liềm đến nhà ông Định để đe dọa. Tại đây, do thấy ông Định cũng cầm dao tự vệ nên Tường bỏ về.



Trong quá trình tạm giam, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định pháp y và xác định Tường bị động kinh toàn thể, có rối loạn nhân cách, bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, bị cáo gây án ngoài cơn động kinh.



Theo H.Ngọc (NLĐO)