Vào tù vì hiếp dâm trẻ hàng xóm

Trưa 15-9, cháu HTT (SN 2000, nhận thức chậm) sang nhà Chung để tìm con của Chung. Lợi dụng lúc không có ai ở nhà, Chung đã thực hiện hành vi thú tính với cháu. Do cháu T. còn quá nhỏ nên Chung không thực hiện được hành vi đến cùng. Sau đó, cháu T. về kể lại cho mẹ biết. Mẹ cháu đã làm đơn tố cáo Chung đến Công an huyện Châu Thành. Biết bị tố cáo, Chung đã ra công an đầu thú.

Theo tòa, vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng nhưng bị cáo đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo, gia đình của bị cáo đã bồi thường khắc phục một phần hậu quả, đại diện người bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo và bị cáo đã từng tham gia nghĩa vụ quân sự nên tòa xem xét chỉ phạt như trên.

HÀ NAM