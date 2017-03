Vào tù vì tàng trữ thuốc lá lậu

HĐXX nhận định khối lượng thuốc lá các bị cáo tàng trữ là đặc biệt lớn, cần phải xử lý thật nghiêm. Tuy nhiên, các bị cáo đều chưa có tiền án, tiền sự; bản thân Sơn đang mắc bệnh nan y, Toàn và Thơ mới phạm tội trong thời gian ngắn và chưa được hưởng lợi từ việc phạm tội nên cân nhắc mức án nhẹ.

Theo hồ sơ, qua tin tố giác, ngày 15-8-2012, Công an TP.HCM bắt quả tang một số đối tượng đang dùng xe máy vận chuyển 4.410 gói thuốc lá Jet... Ngay sau đó, công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp căn nhà số 106 Trang Tử do Sơn làm chủ, thu giữ thêm 57.200 gói thuốc lá các loại.

Quá trình điều tra, Sơn khai nhận đầu năm 2012, có một phụ nữ tên Hạnh (không rõ lai lịch) đến xin thuê nhà của Sơn để chứa thuốc lá với giá 10 triệu đồng/tháng. Khi thuê nhà, Hạnh tự xây thêm các hầm và lối đi bí mật, dùng để chứa thuốc lá. Đến tháng 3-2012, Sơn phát hiện đây là thuốc lá ngoại nhập lậu, hỏi Hạnh và vẫn tiếp tục cho thuê nhà để tàng trữ hàng.

Ba tháng sau, Hạnh thuê Sơn nhận hàng, cất giữ và giao hàng thuốc lá ngoại với tiền công 10 triệu đồng/tháng. Và Sơn thuê Thơ và Toàn làm công việc nhận hàng, khuân vác, kiểm hàng. Tiền công Sơn trả cho hai người này 2,5 triệu đồng/tháng, bao ăn ba bữa.

Hằng ngày, Sơn, Toàn và Thơ chỉ làm công việc giao nhận, tàng trữ thuốc lá. Mỗi lần nhập hàng khoảng 2.500-4.000 cây thuốc các hiệu JET, Hero, Zest, Capri, Esse, 555. Số thuốc này Hạnh nói cho Sơn biết mua từ Campuchia của nhiều người khác không rõ lai lịch.

Tại tòa, Toàn và Thơ khai nhận biết hàng thuốc lá ngoại nhập lậu là hàng cấm nhưng do hoàn cảnh khó khăn, cần tiền nên đã đồng ý làm thuê. Tuy nhiên, Toàn mới làm được năm ngày, Thơ làm được hai ngày thì bị bắt.

