Vật lộn với nóng

Một người dân Hà Nội phải đội khăn mát chống nóng - Ảnh: Việt Dũng

Theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương (NCHMF), do ảnh hưởng của rìa nam vùng áp thấp phía tây với hoạt động của gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên xảy ra tình trạng nóng trên diện rộng.

Trong đợt nắng nóng này, ở Bắc bộ một số nơi có nhiệt độ cao như Hòa Bình 38,4 độ C, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 36,4 độ C... Tại các tỉnh Bắc Trung bộ cũng xuất hiện nhiều điểm nhiệt độ cao như Tây Hiếu (Nghệ An) 38 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 38,4 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 37,7 độ C...

Nắng nóng còn trong hai ngày tới

NCHMF cho biết đợt nắng nóng đang tồn tại trong ba ngày qua sẽ chấm dứt trong hai ngày tới khi một đợt không khí lạnh tràn về. Ông Lê Thanh Hải - phó giám đốc NCHMF - cho biết đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay chưa đến mức gay gắt. Dự báo trong hai ngày tới sẽ có một đợt không khí lạnh tràn về làm thời tiết chuyển mát, kèm mưa rào kết thúc đợt nắng nóng đầu tiên này. Thời tiết mát mẻ sẽ duy trì đến cuối tuần sau trước khi có một đợt nắng nóng mới.

Cũng theo ông Hải, trong bốn tháng đầu năm 2010 đã xảy ra đến bốn đợt nắng nóng, trong khi đến đầu tháng 5-2011 mới xảy ra một đợt nắng nóng tại khu vực Bắc bộ. Dự báo từ nay đến hết tháng 7, cứ mỗi tháng sẽ có thêm 2-3 đợt nắng nóng nữa. Tuy nhiên, số lượng cũng như nền nhiệt độ của các đợt nắng nóng trong năm 2011 không bằng năm 2010 (tháng 6-2010 xảy ra đợt nắng nóng khiến nhiệt độ tại một số khu vực thuộc Bắc Trung bộ lên đến 42,5 độ C).

Trong khi đó theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, áp thấp nóng cũng chỉ làm nhiệt độ tại Nam bộ ở mức 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Ngoài ra do Nam bộ đã chính thức vào mùa mưa nên sẽ có kiểu thời tiết sáng nắng chiều và tối có mưa. Trong tuần mưa sẽ tăng dần, có khả năng sẽ có những trận mưa to gây ngập vào giờ cao điểm, gây ùn tắc giao thông. Những cơn mưa đầu mùa thường do mây đối lưu mạnh nên có dông kèm theo sấm sét, gió giật và có khả năng xảy ra lốc xoáy, cần chú ý đề phòng.

Không cắt điện trong những ngày nóng

Ngày 9-5, phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) Vũ Quang Hùng khẳng định trong tháng 5 EVN Hà Nội không điều hòa, tiết giảm điện, chỉ cắt điện nếu có kế hoạch sửa chữa. Ông Hùng cho hay nếu tình hình nắng nóng căng thẳng, trên 35 độ C, công ty sẽ cố gắng hạn chế tối đa việc cắt điện theo kế hoạch sửa chữa trong khu nội thành, trừ trường hợp đặc biệt hoặc đã gửi thông báo trước.

Việc không điều hòa, tiết giảm điện trong những tháng vừa qua, theo ông Hùng, ngoài việc tuân thủ theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đây còn là kết quả của việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, đặc biệt là các thiết bị chiếu sáng công cộng.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - trưởng ban kinh doanh của EVN Hà Nội, dự báo trước đây Hà Nội sẽ thiếu điện trong tháng 5, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định đảm bảo đủ điện để cung ứng do tình hình thủy văn tại các hồ thủy điện có chiều hướng thuận lợi hơn.

Ngoài ra, ông Tuấn thông tin thêm qua thống kê công ty phát hiện gần 1.000 đơn vị là cơ quan hành chính trung ương và địa phương có dấu hiệu sử dụng điện lãng phí, cao hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Ông Tuấn cho biết tổng công ty đã lập danh sách báo cáo Sở Công thương, đồng thời gửi thông báo nhắc nhở các đơn vị vi phạm.

Hàng điện lạnh “nóng” theo thời tiết Sức mua các mặt hàng điện lạnh đang nóng lên trong mấy ngày qua. Tuy nhiên, theo đánh giá của đại diện các siêu thị cũng như các cửa hàng ở Hà Nội, đến thời điểm này sức mua chưa cao như năm ngoái. Tại Công ty cổ phần thế giới số Trần Anh, ông Ngô Thành Đạt - giám đốc kinh doanh - cho biết thời tiết năm nay phập phù, đợt nóng đến muộn lại không kéo dài nên sức mua sản phẩm điện lạnh những ngày tháng 4 năm nay chỉ bằng 60-70% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đầu tháng 5 sức mua đang mạnh lên. Tính riêng trong mấy ngày cuối tuần qua, các loại sản phẩm như máy điều hòa, quạt điện, máy phát điện... số lượng bán ra gấp ba lần so với ngày bình thường. Theo ông Đạt, giá nhiều sản phẩm điện tử điện lạnh năm nay chưa tăng nhiều do sự cạnh tranh gay gắt với các siêu thị, cửa hàng khác. Còn tại siêu thị điện máy Pico, bà Phạm Thị Loan đại diện siêu thị cho hay trong mấy ngày nắng nóng này mỗi ngày bán được 600-700 máy điều hòa, 300 tủ lạnh... Cũng theo bà Loan và ông Đạt, khách hàng đang có xu hướng chọn điều hòa inverter tiết kiệm điện.

Theo L.HOÀI - T.PHÙNG - P.PHƯƠNG - V.TOÀN - Q.KHẢI (TTO)