Vật lộn với triều cường cao kỷ lục

Đồng bằng sông Cửu Long ngập sâu Do lũ thượng nguồn kết hợp với triều cường nên nước trên các sông ở ĐBSCL đang lên nhanh. Ngày 20-10, mực nước sông Cửu Long ở mức báo động II, mực nước sông Hậu trên báo động III khoảng 0,2 m. Sáng sớm và chiều tối, nước từ sông theo hệ thống cống thoát nước tràn vào nội ô TP Cần Thơ và TP Long Xuyên (An Giang) làm nhiều khu dân cư ngập nặng. Đặc biệt, quốc lộ 91 (tuyến giao thông chính nối các tỉnh ĐBSCL) bị ngập sâu nhiều đoạn gây ùn tắc giao thông. Vượt đỉnh triều lịch sử Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, lúc 17 giờ 30 ngày 20-10, triều cường tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt 1,64 m - vượt đỉnh triều lịch sử 1,62 m vào ngày 18-10-2012. Trước đó, chiều 19 và rạng sáng 20-10, đỉnh triều trên sông Sài Gòn đã đạt 1,62 m. Dự báo đợt triều cường này còn kéo dài, đỉnh triều luôn ở mức cao. Sáng 21-10, đỉnh triều ở mức 1,6 m lúc 5 giờ 30, đến 18 giờ đỉnh triều tăng lên 1,62 m. Ngày 22-10, đỉnh triều vẫn vượt mức báo động III, đạt 1,54 m vào 6 giờ 30 và 19 giờ.