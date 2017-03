Vất vả đón xe về lại TP.HCM

Người về tăng, cửa ngõ thoáng

Trong ngày 8-2, lượng hành khách đổ về Bến xe Cà Mau tăng mạnh. Nhiều người phải chờ khá lâu mới đón được xe đi TP.HCM. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, trong ngày 5-2 (mùng ba tết) đã có hơn 27.500 hành khách từ các tỉnh đi trên 1.300 xe qua bến để trở lại TP. Các ngày tiếp theo lượng người về tăng dần lên, nhiều nhất là ngày 8-2 (đến cuối giờ chiều đã có hơn 45.000 người với hơn 1.750 xe trở lại TP). “Các ngày tiếp theo lượng khách từ miền Trung, Tây Nguyên về đến bến sẽ còn nhiều hơn, có thể đạt trên 50.000 người/ngày, tăng 15%-20% so với cùng kỳ tết năm 2010” - ông Hải nói.

Tương tự, tại Bến xe Miền Tây, lượng khách từ các tỉnh đổ về bến tăng gấp đôi ngày thường. Ông Huỳnh Hải Oanh, Phó Giám đốc bến xe, cho biết lượng người trở lại TP qua bến bắt đầu tăng từ ngày 6-2 (mùng bốn) với 1.600 lượt xe và hơn 35.000 người. “Lượng người về bến sẽ còn tăng mạnh từ sau ngày 9-2 (mùng bảy)” - ông Oanh nhận định.

Những ngày qua, mỗi ngày có 19 chuyến tàu chở người dân trở lại TP, mỗi chuyến trung bình 550 người. “Dự báo từ mùng bảy đến mùng 10 lượng hành khách từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung trở vào TP bằng tàu lửa sẽ còn đông hơn” - ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng ga Sài Gòn, thông tin.

Tuy lượng phương tiện trong ngày tăng mạnh nhưng tại các cửa ngõ của TP không xảy ra ùn tắc giao thông. Lãnh đạo các đội CSGT Rạch Chiếc, Bình Triệu, An Sương, An Lạc đều cho biết đã tăng cường tuần tra, kiểm soát liên tục ở các điểm nóng như ngã tư Tam Bình, vòng xoay cầu Bình Phước, khu vực Suối Tiên… Các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm.

Miền Trung: Hành khách ồ ạt vào Nam

Trong ngày 8-2, lượng hành khách xuất phát từ các tỉnh miền Trung vào miền Nam tăng đột biến. Tại Bến xe Đông Hà (Quảng Trị), từ sáng sớm, hàng ngàn người đã tập trung về bến để mua vé xe đi trong ngày. Hàng chục chuyến xe chạy tuyến Đông Hà-TP.HCM trong ngày đã hết chỗ. Đến cuối buổi chiều, các nhà xe đều tăng giá xe 100.000-150.000 đồng so với quy định. Tình trạng nhồi nhét khách diễn ra trên tất cả các loại xe từ chất lượng cao đến xe bình thường, cùng với đó là nạn phóng nhanh, vượt ẩu. Tại Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đã phát hiện xe khách 76K-8400 chỉ có 29 ghế nhưng nhồi nhét tới 45 hành khách.

Trên quốc lộ 1A từ Quảng Bình đến Đà Nẵng, các bến “cóc” mọc lên như nấm. Một số bến “cóc” có lượng hành khách tập trung lớn như khu vực cầu Trắng, trạm xăng Quảng Trị, ngã ba Hải Lăng (Quảng Trị), thị trấn Phong Điền, đường tránh Huế, thị trấn Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế)… Hiện hầu hết xe “dù” đều tập trung chạy tuyến vào Nam, các tuyến ra Bắc rất thưa thớt khách.

Tại Đà Nẵng, lượng khách đến mua vé tại Bến xe Trung Tâm vào Nam cũng tăng đột biến so với mùng năm. Tuy nhiên, cảnh chen lấn căng thẳng như các năm trước không diễn ra do Đà Nẵng đã chuẩn bị gần 300 xe dự phòng. Hiện các quầy vé xe chất lượng cao đã hết vé từ nay đến mùng 10, tuy nhiên vé xe của một số hãng khác vẫn còn nhiều. Cũng do lượng xe phục vụ tết của các hãng khá dồi dào nên tình trạng xe “dù” giảm hẳn. Ở khu vực ngã ba Huế và dưới gầm cầu vượt Hòa Cầm, các xe “dù” hầu như vắng bóng.

Cùng ngày, tại hai đầu bắc và nam hầm Hải Vân, lượng hành khách qua trạm trung chuyển tăng đột biến. Theo ước tính của nhân viên bán vé, trong ngày có khoảng chục ngàn lượt người qua hầm. Công ty Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân vẫn đảm bảo được việc luân chuyển người và xe, không để hành khách phải đợi lâu.

Lại kẹt xe nghiêm trọng trên quốc lộ 1A Từ 8 giờ ngày 8-2, các điểm “nóng” trên quốc lộ 1A đoạn qua Tiền Giang (cầu An Hữu ở huyện Cái Bè; cầu và ngã tư thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy và cầu Kinh Xáng, huyện Châu Thành) tiếp tục kẹt cứng. Nguyên nhân do lượng xe máy và ôtô từ miền Tây đổ về TP.HCM tăng đột biến. Tại cầu An Hữu, có lúc đoàn xe kẹt kéo dài tới cầu Mỹ Thuận (cách đó khoảng 3 km). Đến 13 giờ, tình trạng ùn tắc tại khu vực này mới cơ bản được xử lý. Tại cầu Kinh Xáng, đoàn xe máy và ôtô bị ùn tắc kéo dài tới 4 km. Lực lượng CSGT phải cho một lượng lớn xe đi vòng vào ngã ba Đông Hòa để trở ra quốc lộ 1A hoặc đường cao tốc, xa hơn quốc lộ 1A khoảng 10 km. Đến 14 giờ, giao thông tại khu vực này đã trở lại bình thường. BX

NHÓM PHÓNG VIÊN