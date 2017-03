Vất vả khắc phục hậu quả triều cường

UBND TP.HCM đã chỉ đạo Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn phối hợp cùng các sở, ngành liên quan kiên cố hóa đoạn bờ bao rạch Đỉa bị bể và những điểm xung yếu khác. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thọ, Giám đốc đầu tư của tổng công ty, cho biết trước mắt cần phải có khảo sát địa chất, bản vẽ kỹ thuật bờ bao hiện hữu rồi mới tính toán các phương án làm kiên cố hóa bờ bao.

Theo Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP, trong những ngày tới triều cường tại trạm Phú An vẫn còn trên 1,40 m (báo động II) và trạm Thủ Dầu Một trên 1,50 m (báo động III). Các hồ chứa Dầu Tiếng, Trị An và Thác Mơ thông báo hiện chưa xả tràn do mực nước vẫn còn thấp so với cao trình thiết kế.