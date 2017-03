Vay 35,5 tỉ đồng mua lợn không trả, Phú An Sinh hầu tòa

Tại cuộc họp hoà giải, mặc dù còn cố nại ra nhiều khó khăn và xin giãn thời hạn trả nợ thêm 6 tháng nhưng cuối cùng đại diện phía công ty Phú An Sinh đã phải ký biên bản chấp thuận yêu cầu của Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả 35,5 tỉ đồng nói trên.



Theo ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sở đã có văn bản gửi TAND huyện Tân Thành yêu cầu công ty Phú An Sinh phải hoàn trả số tiền trên trong vòng 10 ngày tới nếu không sẽ yêu cầu cơ quan chức năng kê biên tài sản của công ty này.



Tiền ngân sách cũng là tiền của dân, vì vậy, không thể để dây dưa kéo dài và tốn thêm cả chi phí giải quyết vụ việc.



Ông Lâm Văn Hùng, thẩm phán, chủ trì buổi hoà giải cho biết, theo quy định của pháp luật, trong 7 ngày tới, nếu không bên nào có khiếu nại gì, Biên bản hoà giải sẽ có hiệu lực.



Do tình trạng dịch lợn tai xanh lan rộng trên địa bàn, từ giữa tháng 8-2010, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định thu mua, giết mổ trữ đông đàn lợn còn khoẻ mạnh nhằm giảm bớt thiệt hại cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh và ổn định giá thịt lợn sau khi hết dịch.



Theo đó, từ 20-8-2010 đến 26-10-2010, Sở NN&PTNT tỉnh đã ký 7 hợp đồng với Công ty Phú An Sinh tạm ứng cho doanh nghiệp này tổng cộng 35 tỉ đồng vốn ngân sách với lãi suất 0% để thu mua lợn nuôi trên địa bàn và thời hạn hoàn trả đối với hợp đồng cuối cùng vào ngày 26-4-2011.



Trước tình trạng dây dưa, nhằm trục lợi của công ty Phú An Sinh, ngày 2-8, Sở NN&PTNT tỉnh đã khởi kiện vụ việc ra TAND huyện Tân Thành.



Theo B.T.K (NLĐ)