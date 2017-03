Vây nhà thầu đòi tiền xây nhà tình nghĩa

Sáng 24-10, khoảng 30 người mang băng rôn kéo đến trụ sở Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Bình Lâm ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) để đòi nợ tiền xây nhà tình nghĩa. Công an đã yêu cầu mọi người bình tĩnh. Công ty do ông Trần Thanh Lâm làm giám đốc.

Những người đi đòi nợ là nhà thầu phụ, nhân công, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng... bán vật liệu hoặc thi công cho Công ty Bình Lâm khi công ty này trúng thầu thi công nhà tình nghĩa trên địa bàn quận Ô Môn và huyện Thới Lai (TP Cần Thơ). Không gặp giám đốc, đến trưa họ tản ra các nhà lân cận để canh ông này.

Ông Nguyễn Văn Cẩm, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở quận Ninh Kiều, cho biết bốn tháng qua Công ty Bình Lâm nợ ông khoảng 200 triệu đồng tiền gạch dùng vào việc xây dựng nhà tình nghĩa ở Thới Lai và Ô Môn. “Ông Lâm cứ hứa hẹn và tìm cách tránh né nên chúng tôi tìm đến đây để đòi tiền” - ông Cẩm nói.

Nhiều người căng băng rôn đòi Công ty Bình Lâm trả tiền. Ảnh: GT

Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên - thầu phụ của Công ty Bình Lâm, cho biết đã nhận thi công cho Công ty Bình Lâm 18 căn nhà tình nghĩa với giá 41 triệu đồng/căn. “Chúng tôi đã xây xong nhưng Công ty Bình Lâm chỉ mới trả hơn 240 triệu đồng, còn hơn 400 triệu đồng không chịu thanh toán, còn bị ai đó nhắn tin nhục mạ, hăm dọa” - bà Tiên bày tỏ.

Còn bà Thạch Vân (ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn), người được xây nhà tình nghĩa trị giá 57 triệu đồng, cho biết: Với số tiền trên, gia đình thỏa thuận với công ty là tự xây, công ty ứng tiền vật tư. Khi nhà xây xong công ty sẽ thanh toán cho gia đình. “Công ty ứng tiền vật tư hai lần, tổng cộng 24 triệu đồng và gia đình phải đi vay 37 triệu đồng để hoàn tất ngôi nhà. Làm nhà xong nhưng công ty không thanh toán lại cho gia đình. Chịu tiền lãi hết siết, tôi phải đến công ty đòi tiền” - bà Vân nói.

Những nhóm thợ cũng cho hay là họ nhận thi công cho Công ty Bình Lâm với giá từ 10 đến 15 triệu đồng/căn nhà. Thi công xong nhưng công ty không trả đủ tiền, anh em thợ rơi vào cảnh khó khăn.

Ngoài chuyện nợ nần, Sở LĐ-TB&XH và cơ quan chức năng TP Cần Thơ cũng đánh giá nhiều ngôi nhà do công ty này trúng thầu xây kém chất lượng. Trong 50 căn nhà tình nghĩa ở quận Ô Môn, có 10 căn nhà công ty thỏa thuận trao tiền cho gia đình nên Sở không thể nghiệm thu. Còn tại Thới Lai, một số căn sử dụng gạch ống kém chất lượng, mục, cột ép nhựa chưa đảm bảo...

Tại huyện Thới Lai, cơ quan chức năng ghi nhận có hộ đã tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng nhưng nhà thầu chỉ đổ một số vật tư kém chất lượng tại gia đình rồi “đắp chiếu” hơn ba tháng qua. Có hộ nhà xây dở rồi bỏ đó, vật tư kém chất lượng...

Những lùm xùm trên, hiện Thành ủy, UBND TP Cần Thơ đang chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Được biết, Sở LĐ-TB&XH có kiến nghị cho Ngân hàng TM CP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) xem xét lại năng lực nhà thầu và sẽ mời SHB vào Cần Thơ để cùng giải quyết mọi việc.

Giữ tiền để sửa chữa Ngân hàng TM CP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) tài trợ cho Cần Thơ xây nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá trên 57,38 triệu đồng (trước thuế). Phía SHB trực tiếp ký hợp đồng thi công với Công ty Bình Lâm, còn địa phương chỉ chọn đối tượng được cất nhà, giao mặt bằng, giám sát nghiệm thu. Theo giám đốc Công ty Bình Lâm, công ty ký hợp đồng với SHB thi công 103 ngôi nhà tình nghĩa trên địa bàn TP Cần Thơ, chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn 1 làm 50 căn ở quận Ô Môn đã hoàn tất; giai đoạn 2 là 40 căn ở Thới Lai và giai đoạn 3 là 13 căn ở Thốt Nốt. Hiện SHB chỉ mới tạm ứng cho công ty hơn 1 tỉ đồng. Công ty chưa trả tiền cho các nhóm thi công vì phải giữ lại để công trình có hư hỏng, công ty gọi họ đến sửa chữa cho dễ.

GIA TUỆ