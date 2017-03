Vay tiền không được, ra tay giết người

Ngày 27.7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, tử hình đối với Huỳnh Tấn Đạt (22 tuổi, ngụ xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.





Theo cáo trạng, tối 11.10.2011, Đạt đến nhà bà Lê Thị Kim Nga (ngụ cùng xã Long Phước) vay 1 triệu đồng. Tuy nhiên do trước đây Đạt đã nhiều lần vay tiền nhưng không trả đúng hẹn, nên bà Nga không đồng ý cho vay nữa.Tại Tòa, Đạt khai do tức giận vì không vay được tiền mà còn bị chửi nên lấy viên gạch ống đập nhiều lần vào đầu bà Nga.Sau đó, Đạt tiếp tục dùng con dao gọt trái cây bà Nga đang cầm đâm nạn nhân. Đến khi thấy bà Nga đã chết, Đạt mới chịu dừng tay, giật chiếc lắc trên cổ tay nạn nhân rồi bỏ đi.Sau đó, Đạt về nhà tắm rửa, thay bộ quần áo dính máu rồi đón xe lên TP.HCM trốn và bán chiếc lắc được hơn 5 triệu đồng.Đến ngày 13.10.2011, Đạt đến cơ quan công an đầu thú.Theo Lê Quang (TNO)