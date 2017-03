"Vẽ" dự án tiền "đô" để chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Hơn 4 năm trước, anh Lê Quang Hiệp - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Lê Quang có trụ sở ở phố Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, TP Nha Trang quen biết Nguyễn Thanh Hà (52 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thành Hà, trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Sau vài cuộc gặp, Hà bốc phét có khả năng "chạy cầu" nhiều dự án lớn do nước ngoài đầu tư và đưa ra một số tài liệu, trong đó có hợp đồng nguyên tắc ký kết với ông Michael Hopkins - quốc tịch Moldova với nội dung đầu tư 36 triệu USD cho Công ty Thành Hà xây dựng khách sạn ba sao và một số dự án khác. Kèm theo hợp đồng là bản coppy hộ chiếu của Hopkins, chứng thư tín dụng Ngân hàng quốc gia Moldova, lệnh chuyển tiền từ Moldova đến Ascot Capitan International Bank of Settlement - Hoa Kỳ và văn bản đề nghị Công ty Thành Hà nộp phí dịch vụ 46.000 USD vào tài khoản của Xinyi Group Glass Co. Ltd tại HangSeng Bank Hongkong mới được nhận 36 triệu USD.



Hộ chiếu của Nguyễn Thanh Hà.

Bằng tài liệu đó, Hà "câu nhử" anh Hiệp tạm ứng phí dịch vụ và hứa hẹn cho mượn 1 triệu USD. Tưởng thật, anh Hiệp đã chi 50.000 USD, nhưng ngày 3/8/2007, Hà gửi email cho anh Hiệp, kèm thông báo cơ quan thuế Hoa Kỳ yêu cầu nộp 1% trên số tiền thụ hưởng và đề nghị anh Hiệp chi tiền. Thấy rắc rối, anh Hiệp từ chối và yêu cầu trả lại 50.000 USD, nhưng Hà phớt lờ.

Đến giữa tháng 8/2007, anh Hiệp nhận email của Hà thông báo Hopkins đã rút tiền từ Hoa Kỳ về Ngân hàng quốc gia Moldova, ngân hàng này đề nghị Công ty Thành Hà nộp 0,5% (180.000 USD) vào quỹ an sinh xã hội sẽ nhận được 36 triệu USD. Nghe Hà tung tin Mr. Hopkins đã nộp hỗ trợ 72.000 USD, ngày 6/9/2007, anh Hiệp mang 108.000 USD vào TP Hồ Chí Minh gặp Hà.

Ngoài việc đưa số tiền này, anh Hiệp còn chi thêm 20.000 USD cho Hà bay sang Thái Lan chuyển tiền. 5 ngày sau, Hà điện thoại từ Thái Lan báo tin không chuyển được tiền và đề nghị anh Hiệp tìm đầu mối giải quyết. Thông qua một chủ hiệu vàng ở TP Vũng Tàu, anh Hiệp đã chuyển 108.000 USD vào tài khoản của Xinyi tại Hangseng bank Hongkong.

Trong lúc anh Hiệp thấp thỏm chờ đợi kết quả, thì ngày 19/10/2007, Hà gửi email kèm văn bản của Liên minh châu âu (EU) yêu cầu Ngân hàng quốc gia Moldova dừng ngay việc chuyển 36 triệu USD cho Công ty Thành Hà do vi phạm quy định chuyển tiền và buộc nộp phạt 250.000 Euro. Nghi ngờ dấu hiệu bất thường nhưng anh Hiệp chưa tìm hiểu được, thì nhận được email của Hà cho hay Mr. Hopkins hỗ trợ 100.000 USD, nên chỉ nộp thêm 150.000 Euro (187.500 USD).

Để thuyết phục anh Hiệp, Hà cam kết không phát sinh chi phí nào khác. Không ngờ đến giữa tháng 11/2007, Hà lại gửi email cho anh Hiệp kèm thông báo của EU yêu cầu nộp lệ phí công chứng 53.600 Euro (78.155 USD).

Trong tình thế không thể né tránh, anh Hiệp phải vay tiền để nộp thay cho Hà, nhưng nửa tháng sau Hà gửi email báo tin Mr. Hopkins phải bay sang Cộng hòa Togo lập giấy xác nhận nguồn gốc tài chính theo yêu cầu của Tổng thống Moldova. Kế đó là email kèm văn bản của Bộ Kinh tế - Tài chánh Cộng hòa Togo yêu cầu Công ty Thành Hà nộp 50.000 USD lệ phí chứng nhận nguồn gốc tài chính và 1% (360.000 USD) trên tổng số tiền thụ hưởng. Đến lúc đó, anh Hiệp biết mình đã sập bẫy… lừa nên gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Thanh Hà.

Theo đó, tổng số tiền "siêu lừa" Nguyễn Thanh Hà đã chiếm đoạt của anh Lê Quang Hiệp lên tới 14.069.467.310 đồng. Không chỉ riêng anh Hiệp mà nhiều người ở Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh cũng sập bẫy lừa bởi các dự án giả do Hà "vẽ" ra.

Giữa tháng 3/2009, siêu lừa Nguyễn Thanh Hà đã bị cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Với sự hỗ trợ tích cực của Văn phòng Interpol Việt Nam, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định không có ai đứng tên Nguyễn Thanh Hà hoặc Công ty Thành Hà nộp các khoản phí chuyển tiền vào tài khoản của Xinyi tại Ngân hàng Hangseng Hongkong, các tài liệu Hà sử dụng diễn trò lừa đảo đều là giả mạo. Sắp tới, Nguyễn Thành Hà sẽ phải hầu tòa tại Khánh Hòa để trả giá về tội lừa đảo, trong khi đó ngày 13/5/2011, "siêu lừa" này đã bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt 20 năm tù về tội danh nêu trên.



Theo Phan Thế Hữu Toàn (CAND)