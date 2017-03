Vé tàu điện tử: Tiện lợi nhưng…

“Trong ngày đầu tiên bán vé tàu điện tử, tôi thấy việc triển khai thực hiện tương đối thuận lợi, không có tình trạng nghẽn mạng. Riêng buổi sáng 1-9, ga Hà Nội đã bán được hàng ngàn vé điện tử. Tôi thấy người dân rất mừng với cách bán vé trên” - ngày 1-9, ông Nguyễn Văn Bính, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội, thông tin.

Mua vé đơn giản

Theo ông Bính, vé tàu điện tử được bán chủ yếu bằng hình thức trực tuyến. Hành khách truy cập vào website www.dsvn.vn, vietnamrailway.vn hay vetau.com.vn để đăng ký, đặt chỗ, mua vé tàu điện tử. Sau đó có thể nhận vé và thanh toán qua mạng hoặc trực tiếp tại nhà ga.

“Riêng hình thức mua vé tại nhà ga, hành khách chỉ cần đến nhà ga để đăng ký vé điện tử và nhận thẻ lên tàu. Trường hợp muốn nhận hóa đơn điện tử, hành khách cần cung cấp đầy đủ thông tin cho nhân viên bán vé” - ông Bính nói.

Sau khi người mua đặt vé và thanh toán xong, thông tin về vé tàu điện tử sẽ được gửi đến email cá nhân của họ. Nhận thông tin này, hành khách có thể tự in vé tàu trực tiếp bằng máy in hoặc cung cấp mã vé để nhân viên bán vé hỗ trợ in tại cửa vé nhà ga. “Còn nếu không có địa chỉ email, hành khách có thể đăng ký dịch vụ nhận thông tin vé điện tử qua tin nhắn. Mã vé sẽ được nhắn trực tiếp đến số điện thoại đăng ký của người mua và họ sẽ sử dụng mã này để nhờ nhân viên nhà ga in vé” - ông Bính hướng dẫn.





Mạng bán vé tàu điện tử còn quá mới nên nhiều nhân viên bán vé còn bỡ ngỡ, thao tác chưa nhuyễn… (Ảnh chụp lúc 16 giờ 15 ngày 1-9). Ảnh: L.ĐỨC

Hạn chế được cò vé

Theo ông Bính, hình thức bán vé tàu điện tử có thể sẽ hạn chế được nạn cò vé. Cụ thể, vé điện tử bao gồm các nội dung như thông tin cá nhân của hành khách, chi tiết hành trình, mã code ma trận điểm ảnh (QR code)... để thiết bị kiểm soát nhận diện. Muốn lên tàu, các thông tin cá nhân của hành khách trên vé điện tử phải khớp với giấy tờ tùy thân. Hành khách có thể dùng điện thoại thông minh hay máy tính bảng lưu thông tin vé điện tử thay cho vé giấy.

Ông Bính cũng lưu ý hành khách cần cung cấp chính xác thông tin cá nhân, đồng thời giữ bí mật thông tin vé tàu nhằm tránh bị kẻ gian lợi dụng. Trường hợp hành khách mua nhiều vé và muốn lấy nhiều hóa đơn điện tử thì cần thông báo trước với thư ký bán vé để được hỗ trợ. “Nếu cần hỗ trợ, hành khách có thể liên hệ với đường dây nóng của các tổ thường trực tại Hà Nội: 04.3942394; Sài Gòn: 08.38436528 và tổng đài vé điện tử: 1900 6469” - ông Bính cho biết.