Vé tàu Tết hết sạch sau vài giờ mở bán

Có mặt tại ga Sài Gòn từ khá sớm, ông Vũ Hồng Khanh (ở Thủ Đức, TP.HCM) hớn hở khoe đã mua được ba vé tàu Tết, chặng Sài Gòn - Quảng Ngãi. Cầm trên tay tấm giấy in về mã số cùng những thông tin khách (sau khi đặt vé thành công trên trang web dsvn.vn) ông Khanh nói muốn ra ga trả tiền, lấy vé luôn. “Cầm được tấm vé trên tay mới chắc ăn” - ông Khanh bày tỏ.

Việc truy cập vào mạng thuận tiện hơn nên chỉ trong thời gian ngắn nhiều toa tàu đã “đỏ chét”, thông báo hết vé. Ảnh: MP

Ông Khanh đánh giá, việc vào mạng, đặt mua vé năm nay dễ dàng hơn những năm trước rất nhiều. Bà Nguyễn Thị Thu Ngân chia sẻ thêm: “Dù có thuận tiện hơn, song để có được ba tấm vé tàu Tết về Đà Nẵng ngày 21 tháng Chạp (ngày 12-2-2015 dương lịch) nhiều đồng nghiệp trong cơ quan cùng hỗ trợ đặt vé. Cuối cùng tôi đặt mua được sáu vé tàu Tết (khứ hồi) nên ra ga trả tiền, lấy vé luôn”.

Bà Nguyễn Thị Thu Ngân hớn hở với xác nhận đặt thành công sáu vé tàu Tết (khứ hồi) từ Sài Gòn về Đà Nẵng và ngược lại nhưng không nắm rõ thông tin đã đến ga trả tiền để nhận vé và không được chấp nhận. Ảnh: MP

Nhiều người đặt mua vé thành công nhận định, năm nay không còn xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Tuy vậy, một hành khách khác tên Phúc (đã đặt mua thành công vé tàu Tết về Nha Trang, Khánh Hòa) cho rằng, trong khoảng thời gian từ hơn 8 giờ xảy ra tình trạng nghẽn ở trang web vetau.com.vn và kéo dài khoảng 30 phút.

Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ga Sài Gòn hướng dẫn một trường hợp khác (tương tự bà Ngân) rằng, từ ngày 1 đến ngày 5-12, sau khi đặt vé thành công trên mạng, hành khách hãy đến chi nhánh, văn phòng giao dịch của Ngân hàng VIB hoặc các bưu cục ở TP.HCM để trả tiền rồi sau đó mới có vé. Ảnh: MP

Ngoài ra, việc đặt chỗ, nhận vé tàu Tết hiện còn tồn tại một số bất cập, như nhiều người không rành công nghệ, không am hiểu vi tính, đặc biệt giới lao động bình dân đã không có cơ hội đặt vé. Điển hình ông Phan Tấn Diêu thợ cơ khí ở Gò Vấp đã chạy đôn chạy đáo song vẫn không có tấm vé trong tay. Do không rành tin học, ông chạy đến Ngân hàng VIB ở quận 1 nhờ đặt giùm vé về Quảng Ngãi ngày 26 tháng Chạp (nhằm ngày 14-2-2015) nhưng chờ từ 8 giờ đến gần 10 giờ vẫn không được, do các nhân viên này không rành rẽ cách thức. Chạy đến ga Sài Gòn thì được thông báo, không đặt trên mạng được thì chờ đến ngày 6-12 đến ga mua vé… vét trực tiếp.

Ông Nguyễn Hữu Huyền (70 tuổi, ở quận Tân Phú, TP.HCM) thuộc đối tượng ưu tiên, ra thẳng ga Sài Gòn, thông báo yêu cầu là nhận ngay tấm vé tàu Tết về Hà Nội. Song ông chưa hài lòng lắm vì ông muốn có hai vé nữa cho con gái đi cùng nhưng phải mua qua mạng. Ảnh: MP

Theo quan sát của phóng viên, lúc này một hành khách khác thấy vậy đã hỗ trợ ông Khanh song đến lúc lựa chỗ thì hết sạch vé về Quảng Ngãi trong những ngày cao điểm.

Ngoài ra, theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày 1-12 nhiều trường hợp tương tự ông Khanh, bà Ngân sau khi đặt chỗ thành công đã mang tiền đến ga Sài Gòn lấy vé nhưng đành quay về tay không.

Bạn Tuấn Anh (làm việc ở Co-op Mark) “tác nghiệp” ngay tại ga Sài Gòn bằng điện thoại đi động và trong khoảng 15 phút đã cười: “Có vé rồi”. Tuấn Anh nói: “Như em rành công nghệ thì việc mua vé trên mạng không vấn đề gì, song nhiều người không rành rẽ (như anh Diêu đã nêu) thì quả thật họ bị mất cơ hội”. Ảnh: MP

Chính điều này gây thắc mắc cho nhiều hành khách và ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ga Sài Gòn đã có mặt, giải thích. Theo ông Thành, việc bán vé tàu tết cho cá nhân được thực hiện trên mạng từ ngày 1 đến hết ngày 5-12, ở các trang web sau khi đặt vé thành công trên trang web dsvn.vn, vietnamrailway.vn hoặc vetau.com.vn. Trong thời gian này, khách hàng đặt được chỗ thì đến một trong 46 chi nhánh, điểm giao dịch của Ngân hàng VIB hoặc một trong hơn 200 bưu cục trên toàn địa bàn TP.HCM để trả tiền chứ ga Sài Gòn không nhận tiền, giao vé.





Ngoài ra, hệ thống kiểm tra số thứ tự lấy vé tàu ngày 1-12 bị “lỗi” khi nhiều người nhắn tin (để canh giờ) đến ga lấy vé thì được thông báo: “số thứ tự ga Sài Gòn hiện đang phục vụ là 0”. Ảnh: MP

“Việc thanh toán cần được thực hiện trong vòng 48 giờ sau khi đặt vé thành công và khi trả tiền xong là chắc chắn có được tấm vé. Lúc này, nếu hành khách cách ga Sài Gòn không quá 7km thì có thể gọi điện đến ga để được giao vé tận nơi miễn phí. Nếu xa thì trả tiền qua bưu cục và nhận vé (miễn phí) tại bưu cục. Trường hợp hành khách muốn nhận vé tại ga thì mang chứng từ kèm theo đến ga lấy vé” - ông Thành hướng dẫn.